Pługopiaskarki na ulicach

Fot. Ryszard Pakieser

W poniedziałek 5 stycznia pierwsze pługopiaskarki wyjechały na ulice Szczecina o godz. 2.30, jeszcze przed rozpoczęciem opadów śniegu – informuje ZDiTM.

Sprzęt został skierowany na ulice objęte I kolejnością oczyszczania – przede wszystkim te, po których kursuje komunikacja miejska, a także mosty, wiadukty oraz drogi o dużym nachyleniu. ZDiTM informuje, że prace nadal trwają.

Od wczesnych godzin porannych prowadzone są również działania na chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz przystankach komunikacji miejskiej. Prace obejmują także główne węzły przesiadkowe oraz część chodników nieobjętych formalnie Akcją Zima.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podaje, że sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana zarówno przez miejskie służby, jak i wykonawców zimowego utrzymania. Dalsze działania mają być dostosowywane do warunków pogodowych.

(K)

