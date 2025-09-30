Wtorek, 30 września 2025 r. 
PiS stawia pytania, czy marszałek Geblewicz może być radnym (akt. 1)

Data publikacji: 30 września 2025 r. 14:02
Ostatnia aktualizacja: 30 września 2025 r. 16:20
PiS stawia pytania, czy marszałek Geblewicz może być radnym
Radni Prawa i Sprawiedliwości mówili we wtorek o "falandyzacji prawa" w sejmiku zachodniopomorskim. Fot. Alan Sasinowski  

"To skandal, że sejmik nie zajął się kwestią odebrania marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi mandatu radnego", uważają samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości. Powołują się przy tym na pismo podpisane przez komisarza wyborczego Tomasza Czapiewskiego z prośbą o rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu. Przewodnicząca sejmiku Teresa Kalina odpowiada, że ma analizę prawną, z której wynika, że wniosek jest bezprzedmiotowy. 

Podczas wtorkowej konferencji prasowej radni miejscy i sejmikowi PiS pokazali pismo komisarza wyborczego z 15 lipca tego roku skierowane do Teresy Kaliny, przewodniczącej sejmiku. Komisarz zwraca się w nim z prośbą o rozpatrzenie wniosku o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu (jak tłumaczył nam Tomasz Czapiewski, to nie on jest wnioskodawcą - zgodnie z procedurami przekazał wniosek jednej z mieszkanek Szczecina). Dlaczego marszałek miałby rezygnować? Z powodu "ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem innych funkcji lub działalności".

- Dlaczego przewodnicząca Teresa Kalina nie podjęła żadnych działań w tym temacie? - pytał Rafał Niburski. - Pismo wpłynęło do biura sejmiku 17 lipca. Prawo jest jasne: do 17 sierpnia powinna zwołać posiedzenie sejmiku i poinformować radnych, że takie pismo zostało złożone. Następnie marszałek miałby prawo złożyć wyjaśnienia. I wtedy sejmik podjąłby uchwałę o wygaszeniu lub niewygaszeniu mandatu. Tymczasem pani Teresa Kalina zataiła to pismo. Dowiedziałem się o nim dopiero wczoraj.

PiS wskazuje, że 11 września została zorganizowana sesja sejmiku. I radni, przynajmniej radni opozycji, o wniosku komisarza wyborczego nie zostali podczas niej poinformowani. W opinii przedstawicieli prawicy takie zaniechanie to "falandyzacja prawa". 

- Mamy skandaliczną sytuację. Minęło 2,5 miesiąca od wpłynięcia pisma. Komisarz wyborczy prosi w nim o pilne podjęcie działań. Ta pilność jest różnie rozumiana przez panią przewodniczącą - stwierdziła radna sejmikowa Agnieszka Kurzawa. I poinformowała, że klub PiS skierował do Teresy Kalina pytania w tej sprawie, między innymi o to, czy uchwała dotycząca mandatu marszałka znajdzie się na najbliższej sesji. 

Znamy odpowiedź Teresy Kaliny. Przewodnicząca sejmiku podkreśla, że nie ma obowiązku informować radnych o wszystkich dokumentach, które do niej wpłynęły. A pismo w sprawie marszałka przekazała do analizy kancelarii prawnej.  

Efekt? Teresa Kalina informuje: "W efekcie tych prac powstała stosowna analiza prawna, której konkluzją jest stwierdzenie, że wniosek o wygaszenie mandatu marszałkowi województwa jest bezprzedmiotowy, albowiem nie zachodzą okoliczności prawne i faktyczne skutkujące wygaszeniem mandatu. Odpowiedź na pismo komisarza wyborczego została udzielona przez mnie niezwłocznie 18 lipca". 

(as)

 

Komentarze

Ja też pytam
2025-09-30 16:31:24
Pytam się pytających jak to się stało że zachodniopomorskie przez 8 lat rządów pytających tak było traktowane po macoszemu. Byłem z wycieczką na ścianie wschodniej, czyli w mateczniku ich partii. Tam nowoczesne drogi krajowe, odbudowywane linie kolejowe. W tym czasie w zachodniopomorskim kawałek drogi S6 zrobiono, kawałek jedenastki i trójki i prawie nic na dziesiątce. Tam robili w rok co tutaj przez 8 lat. Linia kolejowa Szczecin Poznań jeszcze nie skończona i tylko lekko poprawili prędkość.
Al Coholik
2025-09-30 16:20:27
"Kluczowe jest tu zdanie: "Pan, Panie Olgierdzie.... " - dziwne sformułowanie w jakże rzeczowym języku radcowskim, coś w stylu :Pan, Panie Olgierdzie jest najmądrzejszym.......
szambor
2025-09-30 16:04:15
O, radny Pawlicki vel „Żelatyna” się pojawił razem z Kurzawą się pojawił i zdają mądre pytania. Wulkan uczciwości, jako szef Enei
Z d
2025-09-30 15:58:23
Niburski oddaj pieniądze za fryge.
klufin
2025-09-30 15:57:31
Gdyby zrezygnował to i tak chyba mandat nie dostanie PiS,,,,,,,,,,Skoro.....Prezes Rady Ministrów może sprawować jednocześnie funkcję ministra i przewodniczącego komitetu, może być posłem na Sejm RP lub senatorem RP, Więc po co ten krzyk
Yes
2025-09-30 15:56:24
W Polsce, są ludzie Nie zastąpieni... To politycy: zakały narodu!!!
Do Ryba
2025-09-30 15:49:57
KO13grudnia stosujemy prawo tak jak je rozumiemy i tak samo 2025-09-30 15:46:40 razem z nimi czy tak ?
OK 2010
2025-09-30 15:49:32
Żałosne pociechy jeszcze istniejącego popisu.
Ryba
2025-09-30 15:46:40
PiS to może sobie postawić …. Pasożyty i sepy
Panowie
2025-09-30 15:33:52
Zabierzcie się do realnej roboty !!!

