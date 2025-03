PiS chce Teatru Współczesnego na Łasztowni

Radni PiS uważają, że lokalizacja Teatru Współczesnego na ul. Jarowita to błąd. Fot. Alan Sasinowski

Najlepszą lokalizacją dla nowej siedziby Teatru Współczesnego wydaje się być Łasztownia - uważają szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Powołują się na zalecenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczące ewentualnego przeniesienia siedziby na tyły Muzeum Narodowego od strony ul. Jarowita, co postuluje marszałek - według samorządowców prawicy zalecenia bardzo mocno utrudniają realizację tego pomysłu.

- Zalecenia nie są jednoznaczne, ale kierunek jest ich taki, że miejsce, które jest za nami, nie jest dobrym miejscem. Za to bardzo ciekawym miejscem jest Łasztownia. Na pewno nie powinna być miejscem dla deweloperów - mówił w czwartek podczas konferencji prasowej na ul. Jarowita Krzysztof Romianowski. - Zróbmy rzetelne studium wykonalności, które nie ogranicza się do jednego punktu, żebyśmy mieli określić, które miejsce będzie idealne. Na ten moment Łasztownia wpisuje się na miejsce naprawdę dobre.

Maciej Kopeć zalecenia konserwatora interpretuje tak, że w zasadzie uniemożliwiają one urzeczywistnienie pomysłu marszałka. Według radnego coraz bardziej palące pytanie to: "Co dalej?".

- Dziś jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Zaraz może się okazać, ze to będzie Międzynarodowy Dzień Teatru Bez Siedziby - ironizował Maciej Kopeć. - Czas biegnie. Za chwilę musi być przeprowadzony remont muzeum.

Marek Duklanowski zwrócił uwagę na ten fragment dokumentu konserwatora, w którym przeczytamy o spękaniach w budynku muzeum. Może z niego wynikać, że konieczne będą analizy już nie tylko architektonicznie, ale też związane z geotechnicznym posadowieniem budynku.

- Może się okazać, że nic tu nie będzie można wybudować bez szkody dla budynku - konkludował samorządowiec.

Dariusz Smoliński przypomniał słowa długoletniego dyrektora MN, Lecha Karwowskiego, który przekonywał, że rozbudowa placówki jest potrzebna - ale po to, aby wyeksponować w niej obiekty muzealne, których teraz nie można pokazać ze względu na ograniczenia przestrzenne.

Budowa nowej bryły od strony ul. Jarowita to pomysł marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Całość wpisywałaby się w koncepcję „Kwartału kultury”. Marszałek z planu się nie wycofuje. Teraz piłka jest po stronie miasta.

Zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski, poinformował, że na budżetowej sesji Rady Miasta ma się pojawić wniosek o przeznaczenie do pół miliona zł na przygotowanie koncepcji międzynarodowego konkursu architektonicznego.

Czas ucieka, bo w przyszłości pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych może być trudne. Ten wątek na komisji kultury poruszyła Jolanta Balicka z reprezentującego prezydenta Szczecina klubu OK Polska:

– W tej chwili wszystkie środki z KPO i środki ministerialne będą przekazywane na bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, więc to taki ostatni okres, gdy takie środki mogą być skierowane na kulturę w naszym mieście. ©℗

(as)