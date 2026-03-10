PiS chce obniżenia podatku VAT na paliwa

PiS ma swój pomysł na obniżenie ceny paliw. Fot. Alan Sasinowski

Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się od rządu, aby zareagował na wzrost ceny paliw i przyjął przygotowany przez posła Przemysława Czarnka projekt ustawy, przewidujący obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy. Szczecińscy przedstawiciele PiS-u mówili o tym we wtorek podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed stacją Orlen na ul. Witkiewicza.

- Rząd Donalda Tuska drastycznie podwyższa ceny paliwa. O około złotówkę. Czyli - prowadzi spekulację - krytykował poseł Artur Szałabawka. - W środę w Sejmie będziemy składali projekt ustawy obniżającej ceny paliwa. Chcemy, żeby na czas kryzysu geopolitycznego podatek 23-procentowy został obniżony do 8 proc. Zobaczymy, jak zachowa się rząd.

Poseł Dariusz Matecki stwierdził, że Donald Tusk powinien robić dokładnie to samo, co w czasach różnych zawirowań na rynku robił rząd Prawa Sprawiedliwości, czyli wprowadzić tarcze osłonowe. Bo to realnie pomaga społeczeństwu.

- Słyszymy, że Urząd Ochrony Konsumentów będzie badał ceny - stwierdził polityk. - Dlaczego mamy tak gwałtowne wzrosty? To pytanie do Donalda Tuska: dlaczego kolejny raz łupi polskich obywateli?

Radna Agnieszka Kurzawa przypomniała obietnicę Donalda Tuska, że paliwo będzie za 5,19 zł, a radna Julia Szałabawka oceniła, że obietnice rządzącej koalicji kompletnie rozmijają się z rzeczywistością - i oskarżyła rząd o "całkowitą bierność".

- W 2022 roku też był konflikt zbrojny, była podwyżka cen, a wtedy wyszedł premier, prawdziwy premier, Mateusz Morawiecki i powiedział: "Obniżamy VAT na paliwo z 23 do 8 proc.". To było zachowanie godne szefa polskiego rządu, polityka reprezentującego polski interes - mówił radny Krzysztof Romianowski.

Ceny za baryłkę ropy naftowej wzrosły po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Podczas niedawnej konferencji prasowej premier Donald Tusk, mając na myśli prezydenta USA, powiedział: "Z całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie. Tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda". ©℗

(as)

