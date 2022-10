Piotr Karliński pozostał patronem Fundacji. Na pamiątkę tablica i dalsza praca

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie została założona w maju 1993 roku z inicjatywy Beaty i Leszka Karlińskich - rodziców Piotrka dotkniętego rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Piotr do końca życia starał się być aktywnym. Pracował w Fundacji, prowadził blogi, spełniał swoje marzenia, inspirował innych. Odszedł rok temu...

Fundacja - dziś jego imienia - kontynuuje to, co rodzice oraz on sam zapoczątkowali i rozwijali - pomaga w docieraniu do wiedzy na temat leczenia i rehabilitacji, tworzy warunki do pokonywania ograniczeń narzuconych przez chorobę czy niepełnosprawność, realizując różnego rodzaju programy umożliwiające m.in. korzystanie z usług asystenckich.

W minioną sobotę, w rocznicę śmierci Piotra Karlińskiego, Fundacja zorganizowała konferencję pt. „SMA to nie tylko dzieci". O leczeniu najmłodszych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), o najnowszych programach lekowych, o terapii osób dorosłych z tym schorzeniem, a także o fizjoterapii w przebiegu SMA, leczeniu skoliozy u tych pacjentów, nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu mówili w minioną sobotę specjaliści nie tylko ze Szczecina, ale też z Warszawy i z Bydgoszczy.

A tuż przed konferencją przed siedzibą Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego w Szczecinie odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci jej patrona.

