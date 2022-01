Piotr Jacoń przyjedzie do Szczecina. Spotkanie poprowadzi Monika „Pacyfka” Tichy

Piotr Jacoń, dziennikarz związany ze stacją TVN24, w czerwcu 2021 roku na łamach czasopisma „Replika” opowiedział o transpłciowości swojej córki. Na początku listopada ub. roku ukazała się jego książka „My, trans”, która jest zapisem rozmów m.in. z osobami transpłciowymi i ich rodzicami. W piątek (28 stycznia) Piotr Jacoń będzie gościem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - o godz. 18.

„My, trans” to poruszający zbiór wywiadów z osobami transpłciowymi, a także ich rodzicami, psycholożką, adwokatką, aktywistką i… księdzem, przełamujący tabu i otwierający oczy na potrzeby drugiego człowieka. Są w różnym wieku, mają odmienne zainteresowania, wykształcenie, pracują w różnych zawodach, studiują. A jednak łączy ich wiele – są transpłciowi. Stale towarzyszy im lęk, samotność, poczucie zagubienia. Cierpią na depresje, a nierzadko podejmują próby samobójcze. Boli ich brak tolerancji i zrozumienia w społeczeństwie. Pragną niewiele: żyć normalnie.

O tej książce tak pisze znana reportażystka Justyna Kopińska: „Piotr Jacoń mówi o miłości do transpłciowej córki w państwie, w którym prominentni politycy powtarzają, że „LGBT to nie ludzie”. W jego słowach czujemy dojrzałość, ojcowskie wsparcie i spokój. Emanacją postawy dziennikarza jest książka „My, trans”. Odważni bohaterowie pokazują, jak istotny jest brak ocen i moralizatorstwa. Wskazują rodzicom wszystkich dzieci drogę do prawdziwej, bezwarunkowej miłości”.

Szczecińskie spotkanie poprowadzi Monika „Pacyfka” Tichy. Limit miejsc na sali: 30 osób. Bezpłatne bilety dostępne na stronie: https://app.evenea.pl/event/jacon/

(MON)