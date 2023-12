Piłsudskiego już bez ograniczeń. Dwie inwetycje drogowe w Policach na ukończeniu

Gratuluję projektu... mieszkańcy ulicy pilsudskiego nie mają żadnego lewoskrętu do swoich bloków i trzeba nadrabiać metrów żeby dojechać do domu. Brawo że zapomnieliście o nas w swojej inwestycji

Brawo

Nowa władza dopiero co zaczęła rządzić i już oddadzą dwie ulice a niedługo kolejka PKP ,będzie już gotowa nie to co PiS i jej pisowskie tłuste koty na każdym stanowisku np TVP po 100tys zł miesięcznie za sianie chamstwa i obłudy, NBP od 125 tys do 240tys nagrody co kwartał nie mówiąc o spółkach skarbu państwa itd itd.