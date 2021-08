Pijani sternicy na Odrze. Staną przed sądem

Tylko w ciągu ostatnich dni policjanci z Referatu Wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali pięciu pijanych sterowników. Jeden z nich miał blisko 1,5 promila. Zatrzymano również dwie osoby poszukiwane przez organy ścigania. Nietrzeźwi sternicy staną teraz przed sądem.

Niestety codziennie mamy w Polsce po kilka przypadków utonięć.

- To nie dzieje się w telewizji, to może spotkać każdego, kto pływa w stanie nietrzeźwości. A warto pamiętać, że sterowanie łodzią po spożyciu alkoholu nie różni się od kierowania samochodem w tym stanie - zwraca uwagę sierż.sztab. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Pomimo apeli policji nadal zdarzają się przypadki nietrzeźwych sterników. Takim przykładem są sytuacje z ostatnich dni. W wyniku intensywnych kontroli jednostek pływających na Odrze policjanci zatrzymali aż pięciu sterników pod wpływem alkoholu.

Przypomnijmy, że za pływanie na sprzęcie wodnym - kajaku, łódce z wiosłami czy rowerze wodnym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi grzywna do 500 zł.

Natomiast za pływanie jednostkami z silnikiem, w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi), może grozić grzywna nie mniejsza niż 50 zł, a nawet areszt. Za prowadzenie tych pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi) grozi grzywna do 5 tys. zł, ograniczenie wolności, a nawet 2 lata więzienia.

(KK)