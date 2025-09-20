Sobota, 20 września 2025 r. 
REKLAMA 27 szczecin
REKLAMA

Pijana matka opiekowała się niemowlęciem

Data publikacji: 20 września 2025 r. 10:11
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2025 r. 12:05
Pijana matka opiekowała się niemowlęciem
 

35-letnia kobieta w stanie upojenia alkoholowego wybrała się na spacer z trzymiesięcznym synkiem. Odpowie za narażenie swojego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratura Rejonowa Szczecin - Niebuszewo skierowała do sądu akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło 12 stycznia tego roku. W toku postępowania ustalono, że kobieta spożywała alkohol podczas spaceru z dzieckiem Znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego - w wydychanym powietrzu miała 1,12 mg/l alkoholu. W rezultacie miała zaburzenia równowagi, prowadziła dziecięcy wózek w sposób niepewny i nie była w stanie nakarmić syna.

Irena D. przyznała się do winy. Teraz odpowie za przestępstwo z artykułu 160 § 2 Kodeksu karnego, które dotyczy narażenia osoby, nad którą sprawca ma obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

(K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

:(
2025-09-20 11:47:38
Straszne, że to dziecko do końca życia będzie naznaczone alkoholizmem swej matki i to nie tylko pod względem fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym.
Znalazła się
2025-09-20 10:34:27
To jest ta Irena z trójki klasowej od Lotka

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

27 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję