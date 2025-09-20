Pijana matka opiekowała się niemowlęciem

35-letnia kobieta w stanie upojenia alkoholowego wybrała się na spacer z trzymiesięcznym synkiem. Odpowie za narażenie swojego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratura Rejonowa Szczecin - Niebuszewo skierowała do sądu akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło 12 stycznia tego roku. W toku postępowania ustalono, że kobieta spożywała alkohol podczas spaceru z dzieckiem Znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego - w wydychanym powietrzu miała 1,12 mg/l alkoholu. W rezultacie miała zaburzenia równowagi, prowadziła dziecięcy wózek w sposób niepewny i nie była w stanie nakarmić syna.

Irena D. przyznała się do winy. Teraz odpowie za przestępstwo z artykułu 160 § 2 Kodeksu karnego, które dotyczy narażenia osoby, nad którą sprawca ma obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

(K)