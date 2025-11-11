Pierwszy raz od wielu lat wzrośnie zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest wsparciem po stracie bliskiej osoby, który pomaga pokryć koszty pochówku. Dziś wynosi zaledwie 4 tys. zł, a od 1 stycznia przyszłego roku wzrośnie do 7 tys. zł. Natomiast od marca 2026 roku zasiłek będzie waloryzowany, gdy inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 procent.

– W 2024 roku w Zachodniopomorskiem ZUS wypłacił 17 tysięcy zasiłków pogrzebowych – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS w naszym województwie. – W Szczecinie 11,2 tys., w Koszalinie 5,8 tys., w całym kraju 360 tys.

Zasiłek otrzyma osoba, która pokryła koszty pogrzebu.

Członkom rodziny zmarłego przysługuje pełen zasiłek pogrzebowy – 4 tys. zł do końca 2025 roku. Od 2026 roku – 7 tys. zł – niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Osobom spoza rodziny świadczenie wypłaca się do wysokości wydatków, ale nie więcej niż limit. Jeśli koszty pogrzebu pokrywa kilka osób lub instytucji, zasiłek dzieli się proporcjonalnie.

– Zasiłek przysługuje temu, kto pokrył koszty pogrzebu ubezpieczonego w ZUS (pracownik, emeryt, rencista) lub członka jego rodziny – przypomina Karol Jagielski. – Do rodziny zalicza się m.in. małżonka, rodziców, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzeństwo, dziadków, wnuki czy osoby pod opieką prawną. Świadczenie mogą też dostać: pracodawca, DPS, gmina, powiat lub instytucja religijna, jeśli pokryły koszty pogrzebu.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek o jego wypłatę (Z-12) w placówce ZUS, przesłać pocztą lub elektronicznie przez PUE/eZUS lub przez upoważniony zakład pogrzebowy. Choć wniosek można przesłać elektronicznie lub pocztą, rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałami.

Do wniosku o zasiłek trzeba też dołączyć: odpis skrócony aktu zgonu (na prośbę wnioskodawcy ZUS sam może uzyskać dokument z urzędu stanu cywilnego), dokument, który potwierdza pokrewieństwo lub powinowactwo składającego wniosek ze zmarłym, np. skrócony odpis aktu urodzenia, zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że wnioskodawca albo zmarły jest lub był objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – w przypadku ubezpieczonego (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują).

