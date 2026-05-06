Pierwszy etap kompleksowego remontu. ZBiLK szuka wykonawcy

Zwycięzca przetargu będzie miał 180 dni na wykonanie zadania.Fot. UM Szczecin

Kolejną kamienicę na Stołczynie czeka gruntowny remont. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłosił przetarg na wykonanie prac na zewnątrz budynku przy ulicy Nad Odrą 30.

To pierwszy etap planowanego kompleksowego remontu kamienicy, który obejmie termomodernizację budynku, izolację piwnicy i stropu ostatniej kondygnacji budynku, a także wymianę instalacji elektrycznej i montaż domofonów.

Zwycięzca przetargu będzie miał 180 dni na wykonanie zadania. Podmioty zainteresowane wykonaniem prac mają czas na składanie swoich ofert do 6 maja do godz. 10.

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową przygotowaną przez Inżynierską Obsługę Inwestycji Tomasz Świątek.

Drugi etap prac przewiduje wymianę stolarki okiennej i klatki schodowej.

(K)

