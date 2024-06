Pierwsza fala śniętych ryb. Złota alga: służby w pogotowiu, kąpieliska zamknięte

A co na to

Rtęć

2024-06-24 16:06:19

Przecież ostatnio były obfite deszcze na całej długości Odry to jaka przyducha? Nadal ani słowa o rtęci która miała wcześniej skazić ryby, Odrę a także środowiska polityczne. Czyżby rtęć wyparowała nagle z Odry? Trzeba to zgłosić do Nagrody Nobla jako nowe metody usuwania skażenia rtęcią poprzez uśmiechanie się po europejsku