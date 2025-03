Pieniądze na przychodnie w regionie. „Chciałbym, aby nasze projekty stały się wzorem"

Fot. Jarosław BZOWY

Rozmowa z Kazimierzem Lembasem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

– Będą podwyżki w ochronie zdrowia?



– Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2024 rok. Wyniosło ono 8181,72 zł. To kluczowy wskaźnik, na podstawie którego od 1 lipca 2025 roku nastąpi waloryzacja płac w sektorze ochrony zdrowia.

– Co to konkretnie oznacza?



– Wzrost płac w ochronie zdrowia oznacza stabilizację, gwarancję w świadczeniu pracy, która nie jest łatwa, może przyczynić się do poprawy warunków pracy personelu medycznego. Kluczowe znaczenie ma publikowana dziś przez GUS wartość przeciętnej pensji za 2024 rok, która bezpośrednio wpłynie na przyszłe stawki minimalnych wynagrodzeń w szpitalach i placówkach medycznych. Od 1 lipca 2025 r. będą podwyżki dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, salowych i sanitariuszy.

– Szykują się olbrzymie pieniądze na przychodnie POZ. Czy SPSR w Nowogardzie też może liczyć na takie wsparcie?

– W województwie zachodniopomorskim dotacje otrzyma 48 podmiotów POZ z 24 miejscowości na łączną kwotę ponad 17,5 mln zł. Co ważne, złożone przez nie wnioski zostały zaakceptowane przez komisję konkursową. Są to podmioty ze Stargardu, Świnoujścia, Gryfic, Choszczna, ale również znalazł się na tej liście Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie. Te środki na przychodnie POZ pochodzą z funduszy Unii Europejskiej. Zdaniem pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny, to największy program finansowany z funduszy europejskich dla POZ w historii.

– Trwają prace remontowe pomieszczeń budynku, gdzie są między innymi dokumenty archiwum.

– Remont pomieszczeń archiwum jest dla nas bardzo ważny, te miejsca wymagały rewitalizacji szczególnie pomieszczenie, które było zagrzybione. Chcemy zapewnić lepsze warunki pracownikom i dokumentom, na które składa się dokumentacja medyczna naszych pacjentów, co jest kluczowe dla ich ochrony. Prace trwają i widać z każdym dniem ich postęp. Remont archiwum pomieszczeń to złożony proces, który wymaga staranności i przemyślenia. Odpowiednie planowanie i realizacja mogą znacznie poprawić efektywność pracy oraz bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów.

– Jakie konkretne zmiany planujecie w archiwum?

– Planujemy reorganizację przechowywania dokumentów, co pozwoli na sprawniejszy dostęp. Dodatkowo zamierzamy jeszcze bardziej wzmocnić systemy zabezpieczeń ochrony danych, ale jakie to już stanowi ścisłą tajemnicę pionu IT SPSR w Nowogardzie. To, co się zdarzyło w krakowskim szpitalu, postawiło informatyków SPSR w Nowogardzie w stan szczególnej kontroli nad systemem. Za to odpowiada Jakub Kubiak - z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

– Będzie lepiej?

– Mam nadzieję, że wszystkie wprowadzone zmiany przyniosą realne korzyści przede wszystkim pracownikom. Chciałbym, aby nasze projekty stały się wzorem nowoczesnej i efektywnej jednostki, która skutecznie wspiera cele SPSR w Nowogardzie. Warto również podkreślić, że szpital w Nowogardzie, podobnie jak wiele innych placówek zdrowotnych w Polsce, zmaga się z różnymi wyzwaniami, takimi jak niedobory kadrowe, finansowanie oraz zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa. ©℗

– Dziękuję za rozmowę. ©℗

Rozmawiał Jarosław BZOWY