Pieniądze dla szkół i strażaków z programów pomocowych

Dwa programy pomocowe uruchomiono ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po środki, które pozwolą sfinansować nawet 90 proc. kosztów projektu, mogą sięgnąć szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także Ochotnicze Straże Pożarne.

- W 5. edycji programu "Mały strażak" mamy przeznaczone 1,5 mln zł ze środków NFOŚiGW oraz 200 tys. ze środków naszych - poinformował w poniedziałek (9 maja) Marek Subocz, prezes WFOŚiGW w Szczecinie. - Wnioski można składać elektronicznie, oraz tradycyjnie w formie papierowej w naszych siedzibach w Szczecinie i Koszalinie.

- Jednostki OSP w całym kraju od lat są doposażane, mają nowy ciężki sprzęt, wozy bojowe. Okazuje się jednak, że strażakom brakuje podstawowego wyposażenia, jak choćby butów, pilarek czy agregatów - tłumaczy Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jednostki, które otrzymają pomoc, będą wcześniej rekomendowane przez komendantów miejskich i wojewódzkich PSP.

Z kolei program "Eko-Pracownie" to szansa dla szkół. Składając do końca maja wnioski o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł (ale nie więcej, niż 90 proc. wartości projektu) placówki mogą otrzymać pomoc na zakup mebli, sprzętu audio-wideo czy remonty sal.

ToT