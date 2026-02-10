Piękny wiek pana Władysława

Pan Władysław ma dwoje dzieci, dwoje wnuków i czworo prawnuków. Jest aktywnym działaczem społecznym z dużym gronem przyjaciół. Fot. UM Świnoujście

W sobotę, 7 lutego 100. urodziny obchodził Władysław Krulikowski. W dniu jubileuszu pioniera Świnoujścia odwiedziła prezydent Joanna Agatowska.

REKLAMA

Władysław Krulikowski urodził się w okolicach Warszawy, ze Świnoujściem związany jest od 1952 roku. To weteran, kombatant i wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”.

– Jestem dumna, że mamy w Świnoujściu kolejnego wspaniałego stulatka – podkreśliła Joanna Agatowska, która w dniu urodzin odwiedziła jubilata. Prezydent w imieniu lokalnego samorządu i premiera RP przekazała Krulikowskiemu list gratulacyjny oraz życzenia zdrowia, szczęścia i miłości. – Takie chwile jak dzisiaj zostaną na zawsze w moim sercu.

Pan Władysław ma dwoje dzieci, dwoje wnuków i czworo prawnuków. Jest aktywnym działaczem społecznym z dużym gronem przyjaciół ze Związku Kombatantów i Weteranów Wojennych ze Świnoujścia. Do tego cieszy się dobrym zdrowiem.

– A pamiętasz, jak tańczyliśmy na moich 90. urodzinach? – zapytał w sobotę Joannę Agatowską.

– Oczywiście, że pamiętałam! – przyznaje prezydent Świnoujścia. – Teraz umówiliśmy się na taniec z okazji 100. urodzin szanownego i wspaniałego jubilata. Zatańczymy 15 lutego na „Walentynkach dla Seniorów”.

(wb)

REKLAMA