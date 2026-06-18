Czwartek, 18 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 16 szczecin
REKLAMA

Piękny małżeński jubileusz. Pół wieku razem

Data publikacji: 18 czerwca 2026 r. 21:45
Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2026 r. 21:46
Piękny małżeński jubileusz. Pół wieku razem
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Pół wieku razem to osiągnięcie, które budzi podziw i szacunek. Kolejne szczecińskie pary świętują swoje złote gody, czyli 50-lecie małżeństwa. W środę 17 czerwca gościły w szczecińskim magistracie, by odebrać Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów szczecińskiego Urzędy Miasta. Jubilatom gratulacje oraz najlepsze życzenia złożył prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który był gospodarzem spotkania. Wszystkim odznaczonym parom życzymy kolejnych wspólnych lat wypełnionych zdrowiem, radością, wzajemnym wsparciem i codzienną bliskością. W kolejnych wydaniach „Kuriera” będziemy prezentować zdjęcia wszystkich jubilatów.

REKLAMA

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

16 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA