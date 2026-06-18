Piękny małżeński jubileusz. Pół wieku razem

Fot. Dariusz GORAJSKI

Pół wieku razem to osiągnięcie, które budzi podziw i szacunek. Kolejne szczecińskie pary świętują swoje złote gody, czyli 50-lecie małżeństwa. W środę 17 czerwca gościły w szczecińskim magistracie, by odebrać Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów szczecińskiego Urzędy Miasta. Jubilatom gratulacje oraz najlepsze życzenia złożył prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który był gospodarzem spotkania. Wszystkim odznaczonym parom życzymy kolejnych wspólnych lat wypełnionych zdrowiem, radością, wzajemnym wsparciem i codzienną bliskością. W kolejnych wydaniach „Kuriera” będziemy prezentować zdjęcia wszystkich jubilatów.

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(K)

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