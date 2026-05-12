Wtorek, 12 maja 2026 r. 
Pięćdziesiąt lat wspólnej drogi

Data publikacji: 12 maja 2026 r. 15:26
Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2026 r. 15:27
Złote gody to wyjątkowy jubileusz - pół wieku wspólnego życia, miłości, budowania trwałej więzi. W Szczecin z tej okazji ponad 20 kolejnych par małżeńskich zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów w magistracie, a jubilatom gratulacje złożył prezydent miasta Piotr Krzystek, gospodarz uroczystości. Pięknym parom życzymy kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, spokoju, wzajemnej życzliwości i niegasnącej bliskości! (K)

