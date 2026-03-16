Pięć osób zatrzymanych ws. m.in. wystawiania nierzetelnych faktur VAT

Fot. KAS

Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT – poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Celem grupy było uszczuplenie zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Funkcjonariusze CBŚP oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali pięć osób w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.

- Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty popełnienia przestępstw karnych i karnych skarbowych związanych z wystawianiem i przyjęciem 356 nierzetelnych faktur VAT o łącznej kwocie należności przeszło 15 mln zł brutto, co skutkowało uszczupleniem z tytułu podatku VAT w wysokości niemal 3 mln zł - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.

Dodatkowo podejrzani usłyszeli też zarzut „prania brudnych pieniędzy”, dotyczącego łącznej kwoty ponad 10,7 mln zł.

- Wobec wszystkich pięciu podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji – dodała Wojciechowicz.

Śledztwo trwa od lutego ub.r. Dotychczas zarzuty usłyszało 45 osób, w tym osoby kierujące zorganizowaną grupą i jej uczestnicy. Jak przekazała prokuratura, "postępowanie pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy".

Za tzw. fałszerstwo intelektualne faktur, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Copyright

