Piątek będzie należał do biologów. Uniwersytet Szczeciński zaprasza

Noc Biologów co roku cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza młodszych szczecinian. Fot. Ryszard Pakieser

W piątek 12 stycznia Uniwersytet Szczeciński organizuje kolejną Noc Biologów. Tym razem pod hasłem „Tajemnice życia od komórek do biosfery”.

Uczestnicy wydarzenia przekonają się, że Ziemia to złożony system, w którym istnieją miliony interakcji między żywymi istotami a pozostałymi elementami przyrody. Będą mogli podejrzeć, jak wygląda od kuchni praca biologa, mikrobiologa czy biotechnologa, a także samodzielnie wykonać doświadczenia. Roślinne kultury in vitro, izolacja bakterii, wykonywanie preparatów histologicznych, czy obserwacja komórek układu odpornościowego. Skąd bierze się miód w ulu i czy to jedyny skarb, jaki tam znajdziemy? Noc Biologów to okazja do zdobycia wiedzy i poznania smaku, zapachu oraz konsystencji różnych produktów pszczelich.

- Zapraszamy także do obejrzenia wystaw poświęconych różnorodnej tematyce, na przykład środki czystości to produkty, których nie może zabraknąć w domu, ale czy ekologiczne środki czystości to hit? Na pasjonatów grzybobrania czekać zaś będzie wystawa poświęcona wybranym grzybom leczniczym i trującym, które możemy spotkać nie tylko podczas jesiennego grzybobrania - opowiada Agnieszka Lizak, rzecznik prasowy US.

W programie nie zabraknie również bardzo popularnych wykładów m.in. śmiechoterapii z pokazem kilku technik śmiechoterapeutycznych. Będzie można odwiedzić nowocześnie wyposażone laboratoria, poznać techniki badawcze, jakimi posługują się na co dzień naukowcy, samodzielnie wykonać doświadczenie, zaobserwować ciekawe zjawiska.

Organizatorzy przygotowali łącznie ok. 16 zajęć w formie warsztatów, pokazów, laboratoriów o charakterze obserwacyjnym jak i doświadczalnym. Udział we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny, jednak na większość obowiązują zapisy.

Start o godzinie 8.30 w Instytucie Biologii przy ul. Wąskiej 13.

(as)