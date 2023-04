Pety na chodniku pod gmachem sądu

precz z papierochami

2023-04-13 21:23:27

Na przystankach komunikacji miejskiej od lat śmierdziele-truciciele papierochowi trują i siebie i innych biernie mimo że jest zakaz palenia na całej długosci przystanku -mandat do 500zł, do tego zasmiecanie, nikt nie reaguje , sluzby obok jada NIC ZERO REAKCJI, jak bys piwo pil które nikomu postronnemu nie szkodzi to juz dyskoteka i mandaty. Rakotworczy ponad 100 substancji dym papierosowy to najwieksza na swiecie legalna bron masowego razenia, zabija miliony ludzi, nikt z tym nic nie robi !