Środa, 03 września 2025 r. 
Perony dla autobusów i doświetlone przejście dla pieszych w Grzepnicy

Data publikacji: 03 września 2025 r. 06:36
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 06:36
Jeden z peronów autobusowych już jest gotowy. Fot. Starostwo Powiatowe w Policach  

Gotowy jest jeden z peronów autobusowych i część oznakowania – widać już pierwsze efekty inwestycji w Grzepnicy (gmina Dobra), w pobliżu nowego osiedla przy ul. Rezydenckiej. Równocześnie prowadzone są prace przy drugim peronie oraz doświetlonym przejściu dla pieszych.

Inwestycja ta ma poprawić bezpieczeństwo i komfort codziennego korzystania z komunikacji publicznej oraz ruchu pieszego. Wszystkie roboty mają się zakończyć w najbliższych dniach – informuje inwestor, czyli Starostwo Powiatowe w Policach.

Prace wykonuje spółka Elbud za ponad 260 tysięcy złotych brutto.

(k)

