Patriotycznie na ulicy Sambora. Kiermasz i koncert dla polskich bohaterów [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

"Zawsze z wami - bohaterami" to akcja stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. Jej ideą jest wsparcie dla uczestników powstania warszawskiego, a konkretnie zebranie funduszy z kiermaszu czy datków wrzuconych do puszki.



W sobotę 5 sierpnia przy ulicy Sambora 4 w Szczecinie od godziny 12.00 trwają też przygotowania do spotkania z samymi bohaterami akcji, czyli powstańcami. Pojawią się oni o godzinie 16.00. Wcześniej można zakupić książki, słodycze, kawę, napoje, zabawki czy rękodzieło na kiermaszu. Cały dochód ze sprzedaż przekazany zostanie na wsparcie kombatantów. Podczas kiermaszu nie brakuje też pokazu broni, stoisk Nadleśnictwa Trzebież czy Klubu Wojskowego 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Ostatnia jednostka prezentuje w swoim namiocie bogate archiwalia dotyczące historii polskiego wojska, żołnierzy wyklętych, kombatantów. Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 17.30 zaplanowano koncert patriotyczny i wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek. ©℗



(aj)