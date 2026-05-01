Partia Razem obchodziła uroczystość Święta Pracy w Szczecinie

Działacze i sympatycy partii Razem w piątek uczcili Święto Pracy w Szczecinie. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się pod Pomnikiem Czynu Polaków, gdzie złożyli kwiaty i zorganizowali konferencję prasową.

REKLAMA

Adam Kościelak mówił o konieczności przeprowadzenia reformy instytucjonalnej. Zwrócił też uwagę, że bez sprawnego nadzoru, prawo pracy pozostaje jedynie martwą literą.

- Państwowa Inspekcja Pracy musi zostać realnie wzmocniona. Potrzebujemy większych nakładów, większej liczby inspektorów i przede wszystkim skuteczniejszych narzędzi kontroli. Pracownik nie może czuć się osamotniony w starciu z nieuczciwym pracodawcą – podkreślał Kościelak.

Marta Gołębiewska podkreślała, że dzień 1 maja jest upamiętnieniem wcześniejszych strajków robotniczych, ale Polska musi myśleć o przyszłości. - Mierzymy się jako kraj z ogromnym kryzysem demograficznym, którego jedną z przyczyn jest brak stabilności pracy wśród młodych osób. Kobiety wchodzące na rynek pracy często są dyskryminowane już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie są oceniane negatywnie przez to, że mogą zajść w ciążę i urodzić dzieci. Potrzebujemy systemowych zmian, które pomogą młodym rodzinom ze spokojem patrzeć w przyszłość - powiedziała.

Radosław Kopkiewicz odniósł się do bardzo niskiego poziomu tzw. uzwiązkowienia w Polsce. - Nasze prawo związkowe jest przeładowane procedurami, które zamiast chronić, utrudniają realne korzystanie z prawa do zrzeszania się. To paradoks, ale wiele z tych restrykcyjnych rozwiązań ma swój rodowód jeszcze w przepisach z okresu stanu wojennego. Czas zerwać z tą spuścizną i odblokować potencjał związków zawodowych – argumentował.

Po konferencji działacze Razem rozeszli się po Jasnych Błoniach, żeby rozmawiać z mieszkańcami. Rozdawano też ulotki edukacyjne dotyczące praw pracowniczych oraz najnowsze wydania partyjnych gazetek.

REKLAMA