Poniedziałek, 17 listopada 2025 r. 
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry: działania mimo weta prezydenta

Data publikacji: 17 listopada 2025 r. 18:30
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2025 r. 21:12
Fot. Dariusz Gorajski  

W Szczecinie odbyła się konferencja prasowa Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski po spotkaniu z samorządami, które wyraziły zgodę na utworzenie na ich terenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Spotkanie było poświęcone dalszym planom ochrony Doliny Odry po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o powołaniu parku.

- Jesteśmy po bardzo dobrym, choć trudnym spotkaniu. Weto prezydenta nie zatrzyma naszych działań – rozpoczęła konferencję minister Hennig-Kloska. – Chcemy, by przyroda w Dolinie Odry była lepiej chroniona, by rzadkie gatunki flory i fauny miały szansę przetrwać kolejne pokolenia. Nie zatrzymujemy się ani na moment. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowuje inwestycje w renaturyzację i adaptację do zmian klimatu, a w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zabezpieczyliśmy na ten cel 450 milionów złotych.

Minister podkreśliła wagę współpracy z samorządami i lokalnymi społecznościami. – Spotkaliśmy się z gminami Kołbaskowo, miastem Szczecin i powiatem polickim, które wyraziły wolę, by park narodowy powstał w ich regionie. Są to obszary niezwykle cenne przyrodniczo, wymagające wsparcia badań naukowych i aktywnej ochrony. Dzięki współpracy z grupą inicjatywną proces nie zatrzyma się ani na moment – mówiła Hennig-Kloska.

Minister przedstawiła również ustalenia dotyczące „otuliny” parku.

- Dotychczas zmiana otuliny parku wymagała tylko mojej decyzji i zgody Rady Ministrów. Teraz ustaliliśmy, że każda zmiana wymaga zgody samorządów. To dodatkowa gwarancja, że proces ochrony przyrody będzie przejrzysty i demokratyczny – dodała.

Obecny na konferencji wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski krótko skomentował sytuację:

- Spotkaliśmy się z wrogością prezydenta, ale idziemy dalej. Nie poddajemy się, nasze działania ochronne trwają.

Wicemarszałek województwa Anna Bańkowska podkreśliła znaczenie współpracy z ministerstwem:

- Działania prowadzone są w procedurze demokratycznej, szanując głos samorządów. To bardzo ważne, by lokalne społeczności były aktywnie zaangażowane - mówiła.

Weto prezydenta oznacza, że powołanie parku wymaga ponownego procedowania w rządzie i uzgodnień z samorządami, jednak minister Hennig-Kloska zapewniła, że działania ochronne Doliny Dolnej Odry będą kontynuowane.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 19.11.2025 r.

(dg)

 

Komentarze

Hehe
2025-11-17 21:10:11
Najważniejsze żeby przytulić 450 melonów
Jgna
2025-11-17 20:53:06
W Polsce wysadzają tory,spadają drony ,podpalają fabryki a u nas kłuca się o wygląd teatru czy park krajobrazowy.Kiedy dotrze do tych pustych łbów z urzędu ,że czasy się zmieniły? Że są inne priorytety?
otulina
2025-11-17 20:50:26
Zajmijcie się dywersantami i bandziorami z UA.
Kluska
2025-11-17 19:34:54
Denaturyzacja-jakie to piękne ,starosłowiańskie słowo.Brawo dla przedstawicielki rządu.
Nie chcemy
2025-11-17 19:24:27
żadnego parku! Gdzie są do cholery służby, żeby w końcu pogonić tę niemiecką agenturę?!
nienawiść
2025-11-17 19:19:14
jak oni nienawidzą Polski i Polaków... ten rząd (poprzedni nie był znacząco lepszy by było jasne) strasznie nienawidzi Polski i Polaków - taka determinacja w działaniu znamionuje że chodzi tu o działanie na szkodę dla Polski i Polaków - gdyby to było rozwiązanie korzystne dla Polski i Polaków to ten rząd albo nic by nie rozbił albo robił to tak wolno jak tylko się da - właśnie po tej determinacji można określić czy to korzystne czy niekorzystne dla Polski i Polaków.
Ekspert
2025-11-17 19:10:56
Temat zastępczy.
Nie
2025-11-17 19:01:09
Dla PN DDO I Hennig- Closke.Polacy kochają przyrodę.
@kwiczoł
2025-11-17 18:59:40
Taki rząd - na konferencji przy torach CI dwaj K. i S. wyglądali jakby cos w portach mieli.
kwiczol
2025-11-17 18:47:57
Ta kloske i zielinska trzeba odsunac jak najpredzej od spraw waznych dla kraju.W tym nieszczesnym rzadzie trudno znalezc ministra zaslugojacego na zaufanie.
czy
2025-11-17 18:38:03
W godle parku,który chroni/co?/ będzie najbardziej chroniony ptak - CZARNY ORZEł?A może okulary dalekowazwrocznoj HENNIG von Dojczland? NIC nie uzasadni -po co , na co , tylko MA BYC !N NIECH ŻYWIOT MERKEL- symbol po!
Piotr
2025-11-17 18:35:51
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/sezon-grzewczy-2025-2026-moze-byc-bardzo-kosztowny-bedzie-jeszcze-drozej-niz-rok-temu,638072.html?mp=promo Przeczytajcie!

