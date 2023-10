Paprykarz, czyli świat w miniaturze [GALERIA]

„Paprykarz" to szczecińskie święto modelarzy. W tym roku odbyło się już po raz 11. Fot. Ryszard PAKIESER

Okręty, statki, pojazdy wojskowe czy pociągi, ale także sceny wojskowe obrazujące znane bitwy czy scenki tematyczne - świat w miniaturze po raz kolejny zagościł w Szczecinie. W sobotę i niedzielę na terenie Technoparku przy ul. Niemierzyńskiej odbyła się 11. edycja Szczecińskiego Festynu Modelarskiego. Jak co roku była to okazja do podziwiania i promowania modelarstwa oraz inspirowania pasją do historii.

Oprócz wystawy modeli można było nabyć profesjonalne produkty do ich tworzenia, a także gotowe zestawy do składania dla początkujących. W ramach festiwalu odbyły się też części tematyczne i warsztaty. W części „Teatr pustynny” pojawiły się modele plastikowe operujące na terenie pustynnym w okresie od roku 1900 do czasów współczesnych. W części „Cywil też człowiek” pojawiły się natomiast modele kartonowe przedstawiające pojazdy, samoloty, statki i inny sprzęt. ©℗

ToT