Papierosy gaszone w poidełku. „Trudno znaleźć parlamentarne słowa”

Data publikacji: 13 maja 2026 r. 08:55
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2026 r. 09:50
Fot. ZWiK  

Miejskie poidełko zostało potraktowane jak popielniczka. Ktoś wrzucał do niego niedopałki i gasił papierosy bezpośrednio w miejscu, z którego mieszkańcy pobierają wodę pitną. Zdjęcie opublikował w mediach społecznościowych ZWiK, apelując o szanowanie wspólnego mienia.

– Trudno znaleźć parlamentarne słowa na tego typu zachowanie. Duży napis na cokole „woda zdatna do spożycia” to widać za mało, żeby wskazać, że poidełko to nie popielniczka… – komentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. – Mieszkańcy miasta słusznie oczekują, że poidełka i pompy mają działać. Robimy, co w naszej mocy, ale jednocześnie apelujemy o szanowanie wspólnego dobra. Awaria to co innego niż akt wandalizmu i celowe niszczenie.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, podobnych przypadków jest więcej, a część z nich wygląda jeszcze gorzej. Dodają, że poidełko zostało szybko uprzątnięte i wyczyszczone.

(K)

Komentarze

głos rozsądku
2026-05-13 09:36:32
Swołocz to najdelikatniejsze określenie dla tej patoli.
