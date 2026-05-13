Papierosy gaszone w poidełku. „Trudno znaleźć parlamentarne słowa”

Fot. ZWiK

Miejskie poidełko zostało potraktowane jak popielniczka. Ktoś wrzucał do niego niedopałki i gasił papierosy bezpośrednio w miejscu, z którego mieszkańcy pobierają wodę pitną. Zdjęcie opublikował w mediach społecznościowych ZWiK, apelując o szanowanie wspólnego mienia.

– Trudno znaleźć parlamentarne słowa na tego typu zachowanie. Duży napis na cokole „woda zdatna do spożycia” to widać za mało, żeby wskazać, że poidełko to nie popielniczka… – komentuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. – Mieszkańcy miasta słusznie oczekują, że poidełka i pompy mają działać. Robimy, co w naszej mocy, ale jednocześnie apelujemy o szanowanie wspólnego dobra. Awaria to co innego niż akt wandalizmu i celowe niszczenie.

Jak podkreślają przedstawiciele spółki, podobnych przypadków jest więcej, a część z nich wygląda jeszcze gorzej. Dodają, że poidełko zostało szybko uprzątnięte i wyczyszczone.

(K)

