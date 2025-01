Pani Małgorzata ze Szczecina odnaleziona i bezpieczna

Wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do odnalezienia tej pani, a w szczególności dla tego młodego, bezimiennego bohatera!

@Analityk

2025-01-12 13:33:35

A po co ty? od tego jest AI - zrobi to samo co ty szybciej, dokładniej i taniej w efekcie końcowym...