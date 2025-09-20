Sobota, 20 września 2025 r. 
„Pamiętajcie o ogrodach”. Wielki kiermasz już trwa! [GALERIA]

Data publikacji: 20 września 2025 r. 11:54
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2025 r. 12:10
Fot. Anna Gniazdowska  

Na Wałach Chrobrego rozpoczęła się jubileuszowa – 50 edycja kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”. Tradycyjnie – pod patronatem „Kuriera Szczecińskiego”. Na Wałach Chrobrego stanęło blisko 100 różnych stoisk. Na odwiedzających czeka morze zieleni i wszystko, co z ogrodnictwem związane. Oczywiście można też posmakować regionalnego jadła. Kiermasz potrwa do niedzieli (w godz. 9-17).

* * *

Uwaga dla zmotoryzowanych: na czas kiermaszu z ruchu zostaną wyłączone Wały Chrobrego, a ograniczenia będą obowiązywać także na ulicach: Szczerbcowej, Zygmunta Starego i Wawelskiej. Tymczasowa organizacja ruchu ma obowiązywać do godz. 19.45 w niedzielę (21 września).

 

