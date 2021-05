Pamiętajcie o ogrodach. Rośliny i przysmaki na Wałach Chrobrego

Długo oczekiwana kolejna edycja wielkiego kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach” odbędzie się w weekend (15 i 16 maja) na Wałach Chrobrego. Na miłośników różnych rodzajów i odmian roślin czekać będzie blisko stu wystawców. Dodatkową atrakcją imprezy będzie kiermasz regionalnych przysmaków.

Majowy Kiermasz Ogrodniczy na Wałach Chrobrego tradycyjnie już będzie stał pod znakiem m.in. kolorowych roślin rabatowych, które właśnie wiosną kupowane są najchętniej.

– Nie zabraknie takich okazów, jak: pelargonie w wielu odmianach i kolorach, begonie królewskie, begonie Dragony, begonie wiszące, aksamitki, lobelie, smagliczki, komarzyce, bacopy, werbeny, surfinie oraz takie hity jak sundaville w wielu kolorach czy alstromerie w amplach – wyliczają organizatorzy.

Atrakcje Pamiętajcie o ogrodach

Od kilku lat przebojem jest „Calliope” – półzwisająca pelargonia hybrydowa o silnych pędach, bardzo obfitym kwitnieniu i głębokiej barwie kwiatów. Na początku wegetacji ma wzniesiony pokrój pelargonii rabatowej, ale z czasem jej pędy przewieszają się efektownie. Jest niezawodna, mało wymagająca i bardzo dekoracyjna.

Nie zabraknie roślin na skalniaki. Wśród nich m.in. modne słonecznice i różnorodne rojniki, które nadają się do uprawy nie tylko na skalniakach, murkach czy rabatach, ale również w misach i pojemnikach na balkonach i tarasach.

Oprócz różnych rodzajów i odmian roślin dobrze znanych i lubianych będzie można znaleźć zupełnie nowe i kolekcjonerskie okazy. Wśród nich ciekawy dzwonek brzoskwiniolistny „La belle Blue”.

– To nowa francuska odmiana o pełnych niebiesko-fioletowych kwiatach i wzniesionych, sztywnych pędach dorastających do 80 cm. Zakwita bardzo obficie na początku czerwca, a kwiaty zebrane są w bardzo dekoracyjne grona – wyjaśniają organizatorzy.

Na Wałach Chrobrego pojawią się również jak zwykle byliny rzadko dostępne i poszukiwane przez kolekcjonerów, np. Pięknokwiat (Dejnante) czy Krwiściąg (Little Angel). Nie zabraknie popularnych i bardzo lubianych liliowców, jak np.: „Adamas”, „Antique Linen”, „Heavenly Pink Butterfly”.

Natomiast wśród ciekawych krzewów znajdą się m.in. takie, jak: kalina japońska „Pink Beauty”, kalina wonna, kalina japońska „Summer Showflake”.

Będą też lilie kolekcjonerskie: „Fusion” – krzyżówka lilii długokwiatowej i lilii lamparciej, lilia pełna „Double Trouble”, lilia azjatycka niska „Happy Eskimo”.

Tradycyjnie w maju będzie duży wybór rozsad warzyw. Będą zatem pomidory wielkoowocowe i koktajlowe w różnych kolorach: czerwone, żółte, fioletowe, czarne, a nawet w paski, oraz papryki wielkoowocowe i chili o różnych kolorach owoców.

Ciekawymi propozycjami dla sympatyków roślin doniczkowych będą m.in.: alokazje, peperomie, filodendrony, syngonia, pilee, monstery, calatee, także rośliny owadożerne – muchołówki, kapturnice, rosiczki, dzbaneczniki, tłustosze oraz kaktusy i sukulenty. Egzotyki wprowadzi do ogrodu bananowiec japoński (Musa basjoo). W jednym sezonie roślina może osiągnąć 3-4 m wysokości.

Kiermasz regionalnych przysmaków

Dodatkową atrakcją imprezy będzie kiermasz regionalnych przysmaków. Na ulicy Szczerbcowej znajdą się stoiska m.in. producentów pieczywa według tradycyjnych receptur, wędlin i serów (produkty z Podlasia, Litwy, Podhala), oryginalnych tureckich słodyczy. Nie zabraknie miodów z najlepszych pasiek, obwarzanków jak z dawnych lat, przetworów z ryb i owoców oraz piw smakowych z minibrowarów.

W sobotę (15 bm.) stoiska będą czynne w godzinach 9-18, a w niedzielę od 9 do 17. Organizatorzy zapewniają, że podczas imprezy będą respektowane wszystkie przepisy, ograniczenia i zalecenia wynikające z zagrożenia epidemią koronawirusa.

W związku z organizacją kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach” nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Ulica Wały Chrobrego, ulica Szczerbcowa (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), ulica Zygmunta Starego (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), ulica Wawelska (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego) będą wyłączone z ruchu na czas od 14 maja 2021 r. (piątek) od godziny 20.00 do 16 maja 2021 r. (niedziela) do godziny 19.45.

(KK)