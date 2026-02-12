Pączki z marmoladą, różą, budyniem... Słodki tłusty czwartek [GALERIA]

Dzisiaj można zapomnieć o diecie. W tłusty czwartek tradycyjnie jemy pączki lub inne słodkości, jak na przykład faworki. Oferta szczecińskich cukierni jest niezwykle bogata i różnorodna, wciąż jednak dużym powodzeniem cieszą się pączki pochodzące z zakładów rzemieślniczych z długą tradycją.

Cukiernie firmy Koch działają nieprzerwanie od 1972 roku. W Szczecinie otwarte są cztery lokale marki: przy al. Wojska Polskiego 4, ul. Jagiellońskiej 2, al. Wyzwolenia 14 i ul. Tadeusza Zawadzkiego 2. Receptura przygotowywania pączków wykorzystywana jest od początku istnienia firmy i – jak podkreśla jej właściciel – jest ona ogromnym atutem.

– To bardzo stara receptura, której używał jeszcze mój tata, a ja ją kontynuuję – opowiada Waldemar Koch, właściciel cukierni. – To nie są pączki robione w błyskawicznym tempie. Powstają na prawdziwym cieście drożdżowym.

W tłusty czwartek w ofercie Cukierni Koch dostępne są pączki z nadzieniami: z marmolady wieloowocowej, różanym, z budyniem. Pączki, w zależności od rodzaju, polane są pomadą, czekoladą czy posypane skórką z pomarańczy. Koszt jednego pączka w Cukierniach Koch to 7 zł za sztukę. W sprzedaży dostępne są także faworki.

Cukiernie Koch to także kawiarni. Największa i chyba najbardziej znana znajduje się w lokalu przy al. Wojska Polskiego. ©℗

Tekst i fot. (aj)

