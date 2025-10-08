Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Rusza 12. edycja akcji

Fot. Dariusz Gorajski

W środę w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca dwunastą edycję akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” – ogólnopolskiego przedsięwzięcia niosącego pomoc Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie i innych terenach dawnych Kresów Wschodnich. Wydarzenie otworzyli wspólnie Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskie Wartości, oraz ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

– Rozpoczynamy zbiórkę darów i środków finansowych, które pozwolą nam przygotować ponad tysiąc paczek – zapowiedział ks. Maciej Szmuc. – W grudniu chcemy, jak co roku, dotrzeć do rodzin i instytucji na Litwie – do Solecznik, Butrymańców, Wilna i wielu mniejszych miejscowości. Pomoc trafi do szkół, hospicjów i domów dziecka. Większość darów pochodzi od mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale w akcję włączają się także inne miasta: Gdańsk, Grudziądz, Warszawa czy Katowice – dodał dyrektor Caritas.

Tegoroczny finał akcji odbędzie się 5 grudnia w Chociwlu. Tam – po raz pierwszy – do pakowania paczek dołączy Marta Nawrocka, żona prezydenta RP, która objęła akcję swoim patronatem.

Nowym partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Orla Straż, niosąca pomoc ofiarom przemocy i prześladowań religijnych na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jej przedstawiciele w tym roku pojadą wspólnie z konwojem na Litwę.

– Ta inicjatywa narodziła się z potrzeby serca – z gestu zwykłej kobiety, która kilkanaście lat temu podzieliła się z pielgrzymami swoim prowiantem. Dziś my chcemy dzielić się z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy – mówił Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskie Wartości. – Zaczynaliśmy od jednej paczki. Dziś możemy pochwalić się tym, że przez 12 lat przekazaliśmy naszym rodakom ponad 200 ton darów. W akcję zaangażowani są wyłącznie wolontariusze – nikt nie pobiera wynagrodzenia, wszyscy działają z potrzeby serca – podkreślił Woźniak.

Każda paczka zawiera podstawowe produkty spożywcze i chemiczne, a także świąteczny opłatek i świecę Caritas – symbol jedności i pamięci o Polakach na Wschodzie.

Organizatorzy zachęcają do włączenia się w akcję – zarówno poprzez zbiórkę darów, jak i wsparcie finansowe. Wpłaty można kierować na konta Fundacji Polskie Wartości lub Caritas z dopiskiem „Paczka dla Rodaka”. ©℗

(dg)