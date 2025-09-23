Otworzą Lokalny Klub Rodzinny w Suchaniu. Dla rodzin z małymi dziećmi

Autorzy koncepcji klubów podkreślają, że czas wczesnego dzieciństwa jest najważniejszym okresem w życiu człowieka, ponieważ wtedy tworzą się wszystkie kluczowe kompetencje.Fot. Ilustracyjne/Robert STACHNIK

Przy Gminnym Domu Kultury w Suchaniu działać będzie kolejny w regionie Lokalny Klub Rodzinny. We wtorek, 23 września 2025 r. o godz. 12 zostanie otwarte piąte takie miejsce w województwie zachodniopomorskim.

Lokalny Klub Rodzinny w Suchaniu powstał przy Gminnym Domu Kultury przy ul. K. A. Hlonda 1. W budynku funkcjonuje już Dzienny Dom Senior+ oraz świetlica, a od wtorku oficjalnie rozpocznie działalność piąty w regionie Lokalny Klub Rodzinny.

Rozbudowano istniejący budynek, dobudowano całkiem nowe pomieszczenie, by powstała przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi. Przygotowano także dodatkowe wejście od strony placu zabaw, miejsce na wózki oraz niezbędne zaplecze. Tak wyremontowaną przestrzeń wyposażono w materiały plastyczne, kreatywne, meble, zatrudniono oraz przygotowano kadrę do prowadzenia zajęć dla rodzin.

Powstające w regionie Lokalne Kluby Rodzinne mają oferować dostęp do dobrych jakościowo usług społecznych w obszarze rozwijania pozytywnych postaw rodzicielskich i kompetencji wychowawczo-opiekuńczych. To w tych miejscach rodziny z dziećmi do piątego roku życia znajdą wieloaspektowe wsparcie.

Rodzice w lokalnym klubie rodzice nauczą się budowania bezpiecznych relacji w rodzinie, radzenia sobie z trudnościami i kryzysami wychowawczymi, zaspokajania potrzeb dzieci. Dostępne będzie także wsparcie specjalistów, np. logopedy, pediatry, fizjoterapeuty. Udział w zajęciach klubu da rodzicom także większą pewność wychowawczą, zmniejszy poziom stresu, przeciwdziałać ma wypaleniu rodzicielskiemu. Dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji będą budować swoje kompetencje emocjonalno-społeczne. Przebywając w grupie rówieśników nawiążą kontakty, nauczą się budowania relacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Pod okiem przeszkolonej kadry LKR rozwiną zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ponadto będą pobudzać swoją naturalną ciekawość świata, chęć uczenia się, wyobraźnię i kreatywność, rozwiną sprawności językowe, manualne, ruchowe. Jak jednak podkreślają autorzy tego działania i kadra klubu, nie jest to przedszkole.

Docelowo w województwie zachodniopomorskim powstanie 10 takich klubów, które powstają w ramach społecznego działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego „Rodzinny Prolog”. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z dziesięcioma zachodniopomorskimi gminami oraz Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania.

Do klubu może zgłosić się każdy rodzic z dzieckiem do piątego roku życia, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej ROPS w zakładce projektu „Rodzinny Prolog”. Wiek dziecka jest kluczowy. Autorzy koncepcji klubów podkreślają, że czas wczesnego dzieciństwa jest najważniejszym okresem w życiu człowieka, ponieważ wtedy tworzą się wszystkie kluczowe kompetencje.

Jest jeszcze jeden aspekt „Prologu Rodzinnego”. Projekt ma niwelować wyzwania, z którymi mierzy się region. To oprócz spadku liczby urodzeń, także wysoki wskaźnik umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach „Rodzinnego Prologu” kluby powstaną w dziesięciu gminach, które przystąpiły do unijnego przedsięwzięcia. To Gminy: Chojna, Goleniów, Gryfino, Karlino, Międzyzdroje, Postomino, Resko, Suchań, Złocieniec oraz Miasto Stargard.

(reg)