Otwarto Salon Usług Społecznych w Szczecinie. Miejsce spotkań, integracji i aktywności

Salon Usług Społecznych działa w zrewitalizowanym Kwartale 36 przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5A/U2. Jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Fot. Dariusz Gorajski

W Szczecinie uruchomiono Salon Usług Społecznych, będący częścią Centrum Usług Społecznych, które powstało z przekształcenia dotychczasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nowa placówka mieści się przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ma stanowić punkt kontaktu oraz aktywizacji dla różnych grup wiekowych.

Jak tłumaczył podczas otwarcia Marcin Kowalski, dyrektor CUS, zmiana ta wiąże się z rozszerzeniem profilu działalności: - Dzisiaj symbolicznie dodajemy do tego rozwój i relacje, bo to ma być miejsce, które ma odpowiadać na pozytywne potrzeby mieszkanek i mieszkańców - mówił.

​Wewnątrz obiektu przygotowano infrastrukturę umożliwiającą realizację różnorodnych zadań. Znajdują się tam dwie sale warsztatowe z systemem łączenia, sala do zajęć fizycznych z zapleczem sanitarnym oraz pokoje przeznaczone do indywidualnych konsultacji ze specjalistami. Interesanci mogą korzystać z punktu recepcyjnego, w którym udzielane są informacje o dostępnych usługach i załatwiane niezbędne formalności. W salonie wydzielono także biura, pokój dla rodzica z dzieckiem wyposażony w przewijak oraz przestrzeń wspólną z dostępem do kawy i herbaty, przeznaczoną do rozmów w mniej formalnych warunkach. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

​Program działań realizowanych w salonie opiera się na współpracy z sektorem pozarządowym. Organizacje trzeciego sektora, wybierane w drodze otwartych konkursów ofert, będą odpowiedzialne za prowadzenie konkretnych zajęć i warsztatów. Karolina Krzemińska, kierownik działu usług społecznych, przedstawiła zakres planowanych aktywności:

- Jest to przestrzeń, w której każdy mieszkaniec będzie mógł znaleźć coś dla siebie, bo w tym miejscu będą prowadzone warsztaty i dla rodzin z dziećmi, dla maluszków, dla osób dorosłych, ale również dla seniorów - mówiła. - Oferta obejmuje mianowicie treningi umysłu, gimnastykę oraz warsztaty artystyczne. Oprócz działań stacjonarnych, jednostka koordynuje usługi mobilne, takie jak pomoc „złotej rączki” czy usługi kosmetyczne, a zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. ©℗

