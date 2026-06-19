Oto wynagrodzenie ekspertek od szczecińskiej kultury

Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska mają pomóc prezydentowi Piotrowi Krzystkowi w nadaniu szczecińskiemu życiu kulturalnemu nowego sznytu.

Wiemy, ile zarobią dwie znane ekspertki - była minister Hanna Wróblewska oraz animatorka kultury Bogna Świątkowska - odpowiedzialne za przygotowanie Strategicznego Programu Kultury Miasta Szczecin 2035. Te dane pojawiły się w rejestrze umów zawartych przez gminę Szczecin.

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Hanna Wróblewska dostanie 70 000 zł.

Będzie pełnić rolę ekspertki wiodącej w obszarze strategiczno-instytucjonalnym. Jest menedżerką i kuratorką kultury z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury oraz projektami o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przez wiele lat kierowała Zachętą – Narodową Galerią Sztuki, a w latach 2024–2025 pełniła funkcję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach prac nad dokumentem odpowiadać będzie m.in. za nadzór merytoryczny nad kierunkami strategicznymi programu, zapewnienie spójności z krajowymi politykami kulturalnymi oraz wsparcie w definiowaniu roli instytucji kultury w miejskim systemie rozwoju.

Bogna Świątkowska zarobi 42 500 zł.

Bogna Świątkowska będzie odpowiadać przede wszystkim za komponent społeczny i partycypacyjny procesu. Jest animatorką kultury, kuratorką i badaczką specjalizującą się w obszarze kultury współczesnej, polityk kulturalnych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jej doświadczenie obejmuje realizację działań związanych z nowymi modelami uczestnictwa w kulturze, diagnozą praktyk kulturowych mieszkańców oraz projektowaniem nowoczesnych rozwiązań dla sektora kultury i przestrzeni miejskiej.

Jak zapewnia magistrat: "Dobór tego duetu eksperckiego ma zapewnić komplementarne podejście do procesu tworzenia strategii. Z jednej strony dokument będzie oparty na doświadczeniu w zakresie zarządzania instytucjonalnego, polityk publicznych i realiów funkcjonowania sektora kultury, z drugiej natomiast uwzględni współczesne trendy związane z partycypacją społeczną, działaniami oddolnymi i zmieniającymi się sposobami uczestnictwa mieszkańców w kulturze".©℗

(as)

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