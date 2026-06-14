Oto majątki naszych parlamentarzystów. Pojawiły się nowe oświadczenia

Artur Łącki pozostaje jednym z najbogatszych posłów. Dariuszowi Mateckiemu pieniądze zajął komornik. Sławomir Nitras jest w sporze prawnym ze swoim bankiem. Między innymi takich rzeczy dowiadujemy się z najnowszych oświadczeń majątkowych parlamentarzystów. Przyjrzeliśmy się dokumentom posłów i senatorów z naszego regionu.

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Posłowie

Magdalena Filiks (KO)

Posłanka zadeklarowała 35 tys. zł i 1500 euro oszczędności. Ma dom o powierzchni 169 m2, którego szacunkowa wartość wynosi 700 tys. zł oraz mieszkanie o powierzchni 45 m2, które wycenia na 450 tys. zł. Spłaca kredyt o wysokości 435 200 zł. Zostało jej jeszcze 409 tys. zł do spłaty.

Małgorzata Golińska (PiS)

Przedstawicielka prawicy ma 26 500 zł oszczędności. Posiada dom o powierzchni 157 m2 warty 930 tys. zł i mieszkanie o powierzchni prawie 60 m2 warte 320 tys. zł. Zgłosiła też inne nieruchomości: mieszkanie (180 tys. zł) i garaż (40 tys. zł). Posiada akcje za ponad 6 tys. euro. Do tego samochód Ford Focus ST oraz motocykl Suzuki. Małgorzata Golińska spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości ponad 413 tys. zł. - do spłaty pozostało ponad 151 tys. zł. Wzięła też kredyt na samochód w wysokości 84 tys. zł. Musi jeszcze spłacić ponad 62 tys. zł.

Marek Gróbarczyk (PiS)

Oszczędności posła to 536 tys. zł i 5 euro. Zgłosił mieszkanie o powierzchni 36 m2 warte 220 tys., gospodarstwo rolne o pow. 1,22 ha za 80 tys. zł, plus mieszkanie o powierzchni ponad 46 m2 za 237 tys. zł, lokal mieszkalny o powierzchni prawie 50 m2 za 258 tys. zł, lokal mieszkalny o powierzchni prawie 90 m2 warty 732 tys. zł, mieszkanie o powierzchni ponad 71 m2 o wartości 570 tys. zł. Posiada leasing samochodu Nissan Qashqai z 2025 roku.

Barbara Grygorcewicz (KO)

Koszalinianka zgromadziła ponad 215 tys. zł oszczędności i ma obligacje warte łącznie ponad 168 tys. zł. Jest posiadaczką domu o powierzchni 121 m2 wartego 700 tys. zł, mieszkania o powierzchni 56 m2 wartego 350 tys. zł i mieszkania o powierzchni 64 m2 oszacowanego na 450 tys. zł. Ma garaż (15 tys. zł) i grunt pod mieszkaniem (15 tys. zł). W oświadczenie wpisała Peugeota 408 za 120 tys. zł. Musi spłacić ponad 25 tys. zł pożyczki na samochód.

Czesław Hoc (PiS)

Poseł ma 109 tys. 500 zł oszczędności. Do tego 162 400 euro i 8931 dolarów. W Funduszu Kapitałowym PZU zgromadził 6750 dolarów, w funduszach inwestycyjnych TFI PEKAO - ponad 237 tys. zł, a jego depozyt na rachunku papierów wartościowych Domu Maklerskiego PEKAO wynosi ponad 102 tys. euro. Jego mieszkanie za 410 tys. zł ma pow. 85 m2. Czesław Hoc ma też lokal mieszkalny za 375 tys. zł, jego powierzchnia to ponad 62 m2. Plus nieruchomość gruntowa za 650 tys. zł. Posiada dwa samochody BMW z 2018 roku.

Marek Tomasz Hok (KO)

Zasoby pieniężne polityka to 351 tys. zł i 1633 euro. Wpisał w oświadczenie "inną nieruchomość" za 250 tys. zł. Ma leasing na BMW z 2025 roku. To prawie 265 tys. zł. Do spłaty: 228 tys. zł.

Michał Jach (PiS)

Oszczędności posła wynoszą ponad 15 tys. zł. Wartość jego polisy indywidualnej na życie PLUS - 74 912 zł, wartość ubezpieczenia Bonus Plus - 72 516 zł. Jego dom o powierzchni 177 m2 został wyceniony na 660 tys. zł. Ma Hyundaya i40 z 2019 roku. Z kasy Sejmu pożyczył 40 tys. zł. Do spłaty pozostało mu 32 800 zł.

Patryk Jaskulski (KO)

Młodemu (rocznik 1990) politykowi na kontach bankowych udało się zgromadzić 7800 zł, 1095 dolarów, 477 euro a w gotówce - 25 tys. zł, tysiąc dolarów i 1500 euro. Jego kryptowaluty warte są 2 tys. 486 zł. To nie wszystko. Poseł ma akcje na giełdzie o wartości 50 800 tys. zł. Wartość jego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w mBanku: ponad 10 tys. zł. Jedno z jego mieszkań, za 450 tys. zł, ma powierzchnię prawie 59 m2, a drugie, za 160 tys. zł, ma prawie 27 m2. Polityk ma udział w podziemnej hali garażowej o wartości 20 tys. zł. Pozostało mu do spłacenia ponad 318 tys. zł kredytu hipotecznego w mBanku oraz 20 400 zł z sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.

Radosław Lubczyk (PSL - TD)

Oszczędności posła to 25 tys. zł, 7 tys. euro, 180 dolarów. Do tego akcje za 300 zł. Milion złotych jest wart jego dom o powierzchni ponad 174 m2. Radosław Lubczyk zgłosił też dwa mieszkania - warte 450 tys. i 600 tys. zł. Do tego dochodzą "inne nieruchomości". Za 60 tys. i za milion złotych - wartości trzeciej nie podano. Parlamentarzysta posiada motocykl BMW z 2001 roku za 30 tys. zł. Rubrykę z zobowiązaniami pieniężnymi polityk wypełnił niewyraźnie, ale wynika z niej, że ma m.in. dwa kredyty hipoteczne i kredyt inwestycyjny.

Artur Łącki (KO)

To jeden z najbogatszych polskich posłów. Poinformował, że ma 950 tys. zł, 320 tys. euro, 800 tys. dolarów, obligacje skarbowe w wysokości 2 mln zł i wierzytelności warte 650 tys. euro i 300 tys. zł. Jego 350-metrowy dom kosztuje 2,5 mln zł a działka o powierzchni 1385 m2 - 1,5 mln zł. Do tego należy doliczyć siedem innych mieszkań, które łącznie mają być warte 2,5 mln euro. I jeszcze jedno mieszkanie - o powierzchni ponad 132 m2 - wycenione na 250 tys. euro. Największe wrażenie robią jednak inne nieruchomości - w tym działki budowlane - warte 30 mln zł. Polityk ma także m.in. Mercedesa EQC z 2020 roku, Range Rovera z 2019 roku i BMW Cabrio 4 z 2014 roku. Poseł spłaca ponad 83 tys. zł kredytu mieszkaniowego.

Arkadiusz Marchewka (KO)

Oszczędności sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury to 68 tys. zł. Ma mieszkanie o powierzchni ponad 70 m2 za 895 tys. zł i garaż za 148 tys. zł. Posiada Skodę Octavię z 2021 roku i Skodę Karoq z 2017 roku. Wziął kredyt hipoteczny na ponad 268 tys. zł. Musi spłacić jeszcze ponad 188 tys. zł.

Dariusz Matecki (PiS)

W swoim oświadczeniu poseł napisał, że jego środki zostały zajęte "przez nielegalnie przejętą Prokuraturą Krajową" oraz zajęte przez komornika "bez żadnego wyroku". Poseł pisze, że nie jest w stanie ustalić, ile łącznie środków zostało zabezpieczonych. Pisze: "Podaję zatem stan moich kont, na każde konto wprowadzono zabezpieczenie po milion złotych". Oto przykłady. E-konto: - 978 623 zł. E-konto oszczędnościowe: - 999 999 zł. Na rachunku bankowym poseł ma ponad 25 tys. zł, do tego 30 tys. zł gotówki i 20 tys. w portfelu internetowym. I 300 euro. Poseł ma także Volkswagena Golfa z 2012 roku. Wziął pół miliona zł kredytu hipotecznego. Stan zadłużenia na koniec grudnia 2023 roku: 240 tys. zł.

Grzegorz Napieralski (KO)

Poseł ma 3 tys. 470 zł oszczędności i 23 500 zł w funduszu inwestycyjnym. 952 320 zł - tyle warte jest jego mieszkanie, które ma ponad 65 m2. Grzegorz Napieralski zgłosił też 1/6 udziału w prawie własności do stumetrowego lokalu mieszkalnego o szacunkowej wartości 620 tys. zł. Jeździ Hyundayem Tucsonem z 2024 roku. Miesięczna rata umowy najmu wynosi 1875 zł. Z funduszu świadczeń socjalnych poseł pożyczył 10 tys. 837 zł.

Sławomir Nitras (KO)

Polityk wpisał do oświadczenia 45 tys. zł, 12 tys. 200 euro, 8300 dolarów oszczędności. Do tego obligacja skarbowe na kwotę 183 tys. zł i papiery wartościowe funduszu inwestycyjnego Rockbridge TFI na kwotę 117 tys. zł. Jego 153-metrowe mieszkanie warte jest 2 mln zł. Na zakup lokalu wziął kredyt w wysokości 250 tys. euro. Jak napisał polityk: "Do spłaty według banku pozostaje ok. 34 tys. euro - pozostajemy w sporze sądowym".

Renata Rak (KO)

Środki pieniężne posłanki to 101 747 zł i 100 604 zł w Banku PKO BP. Polisa Posag Allianz to 49982 zł. Plus 589 euro. Renata Rak ma dom o powierzchni ponad 276 m2 wart 980 tys. zł i mieszkanie o powierzchni ponad 71 m2 warte 280 tys. zł. I jeszcze działka za 160 tys. zł. Posłanka wzięła pożyczkę hipoteczną 230 tys. zł, musi spłacić jeszcze ponad 16 tys. zł. Ma Volvo S90 z 2020 roku w leasingu. Pozostało jej do spłaty 3944 zł ze 104 tys. zł. Pożyczyła też 50 tys. z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostało jej 10 tys. do spłaty.

Jarosław Rzepa (PSL - TD)

Oszczędności posła wynoszą 1850 zł i... 7,14 euro. Ma 163-metrowy dom za ponad milion złotych i 49-metrowe mieszkanie za 405 tys. zł, a także działkę budowlaną za 75 tys. zł. Wziął kredyt na budowę domu - ponad 473 tys. zł. I pożyczkę na 29 tys. zł.

Marek Subocz (PiS)

Poseł zgłosił ponad 35 tys. zł i 506 euro. Jego dom ma 106 m2, wycenia się go na 845 tys. zł. 45-metrowe mieszkanie jest warte 180 tys. zł. Plus działka budowlana za 211 tys. zł. Marek Subocz posiada też Skodę Superb z 2019 roku i Volvo S60. Poseł wziął kredy hipoteczny w wysokości 80 tys. zł, ma jeszcze 30 tys. do spłaty. Drugi kredyt to 586 tys. zł, musi spłacić 571 tys. zł.

Paweł Suski (KO)

Poseł ma 10 794 zł oszczędności. Posiada Lexusa RX 450H z 2012 roku, Mercedesa GLC 300 z 2020 roku, kampera Itineo z 2011 roku. Wziął kredyt na samochód 100 tys. zł, do spłaty zostało mu 84 tys. zł.

Artur Szałabawka (PiS)

Zasoby pieniężne polityka: 68 tys. zł, 9 tys. euro, 11 tys. euro. W jego oświadczeniu przeczytamy o domu o powierzchni 182 m2 za 900 tys. zł, 33-metrowym mieszkaniu za 127 tys. zł i 54-metrowym mieszkaniu za 400 tys. zł. i nieruchomości, na której znajdują się dwa budynki, 101-metrowy i 70-metrowy, wyceniona na 350 tys. zł. Auto posła to Mitsubishi Outlander z 2016 roku. Polityk spłaca 130 tys. zł kredytu hipotecznego. Kwota do spłaty: 27 tys. 970 zł.

Dariusz Wieczorek (Lewica)

Przedstawiciel Lewicy zgłosił 135 tys. zł i 16 tys. euro. Posiada 240-metrowy dom wyceniony na 1 mln 200 tys. zł i 54-metrowe mieszkanie wycenione na 350 tys. zł. Ma też gospodarstwo rolne warte 250 tys. zł. Poseł wpisał do oświadczenia też 9 innych nieruchomości - w tym mieszkania i dom letniskowy - warte łącznie 2 mln 433 tys. Jego BMW 1181 jest warte 70 tys. zł a Marcedes SLK 200 z 1997 roku - 15 tys. zł.

Senatorowie

Stanisław Gawłowski (KO)

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 850 tys. złotych. W walucie obcej: 20 tys. dolarów i 20 tys. euro. Dom senatora o powierzchni 136 m2 szacowany jest na 1 mln zł, mieszkanie o powierzchni 70,60 m2 na 600 tys. złotych, mieszkanie o powierzchni 50,60 m2 na milion zł. Są jeszcze 3 inne nieruchomości. Senator wziął kredyt na zakup mieszkania w wysokości 292 632 zł, do spłaty pozostało 4336,10 zł.

Janusz Gromek (KO)

Senator poinformował o zgromadzeniu 451 207 tys. zł, w tym ponad 396 tys. na lokatach. Na rachunku osobistym i oszczędnościowym uzbierał ponad 54 tys. zł. Ma też 500 dolarów, a w Funduszu Inwestycyjnym PKO BP TFI - ponad 708 tys. zł. Jego dom o powierzchni 170 m2 wart jest 750 tys. zł. Plus działka o powierzchni 0,0446 ha i działka 0,0088 ha o wartości 150 tys. złotych. Inne nieruchomości: działka orna o pow. 0,1636 ha o wartości 84 300 zł. Janusz Gromek zgłosił też też Toyotę Auris z 2016 roku (to wspólność z synem). Pożyczył ponad 17 tys. zł od komisji socjalnej Senatu RP.

Tomasz Grodzki (KO)

Środki w walucie polskiej: 291 320 zł. W walucie obcej: 43 735 euro, 27 208 dolarów, 26 390 franków szwajcarskich. Senator dysponuje akcjami spółek giełdowych na kwotę 9346 zł i obligacjami skarbowymi na kwotę 368 706 zł. Jest posiadaczem domu o powierzchni 120 m2 o wartości 700 tys. zł (segment szeregowca) i mieszkania o pow. 70 m2 o wartości 350 tys. zł.

W punkcie "posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji" senator podaje: CDProjekt 5; Cyfrowy Polsat 100; POLICE 20; Żabka 53. Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym dochód w wysokości 1000 zł.

Co jeszcze? Mercedes E220d z 2024 roku używany w formie wypożyczenia długoterminowego - wypożyczenie kończy się w styczniu 2026. Pięć sztabek złota po 100 gramów każda po około 35 000 zł sztuka (zdeponowane).

Magdalena Kochan (KO)

Senatorka zgłosiła 30 tys. zł (lub 80 tys. - wpis jest niewyraźny) oszczędności. Ma Hondę Jazz z 2010 roku o wartości 8 tys. zł i pożyczkę w wysokości 17 160 zł.

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Alan SASINOWSKI

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