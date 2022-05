Ostrzeżenie przed burzami z gradem dla 15 powiatów

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem w 15 powiatach.

Alert dotyczy następujących powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, Koszalina, koszalińskiego, łobeskiego, sławieńskiego, stargardzkiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego.

Burze spodziewane są w poniedziałek (30 maja) od godz. 11:00 do godz. 21:00. Dodatkowo miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Stopień zagrożenia pierwszy w 3 stopniowej skali.

