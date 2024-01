Ostrzeżenie hydrologiczne przed wezbraniem wód w Zachodniopomorskiem [GALERIA, FILM]

Na zdjęciu wezbrana woda w Marinie Pogoni. Podtopione są również inne mariny nad jeziorem Dąbie. Fot. Roman Ciepliński

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim i Ujściu Odry. W związku z wysokim stanem wód zalany został też odcinek DW nr 120, między Gryfinem a Mescherin.

"W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrost poziomów wody powyżej stanów alarmowych. W ujściowym odcinku Odry przewiduje się wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych" – przekazał IMGW.

Dla Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyk Południowy (zachodniopomorskie) wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W związku z wysokim stanem wód doszło też do zalania drogi wojewódzkiej nr 120, na odcinku między Gryfinem a Mescherin. Droga została zamknięta od odwołania. W Łojszynie (powiat kamieński) na terenach zalewowych przerwany został wał przeciwpowodziowy.

"Trwa układanie około 100 sztuk worków z piaskiem, które dostarczyła gmina Wolin. Brak zagrożenia dla budynków" – poinformował mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Alert IMGW trzeciego stopnia obowiązuje do piątku do godz. 14, a drugiego stopnia do północy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 procent. (ip, pap)

Autor filmu: Roman Ciepliński

