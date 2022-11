Ostrzeżenia przed gęstą mgłą w nocy z soboty na niedzielę

Przed gęstą mgłą w 10 powiatach regionu ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni.

Powiaty, których dotyczy ostrzeżenie to: choszczeński, drawski, gryfiński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, szczecinecki i wałecki. Prognozuje się tam gęste mgły, w zasięgu których lokalnie widzialność może wynosić od 50 m do 200 m. Takich zjawisk pogodowych trzeba się spodziewać od soboty od godz. 21 aż do niedzieli do godz. 9.

(k)