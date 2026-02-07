Ostatnia okazja na piruety

Jeszcze do niedzieli, 15 lutego, będzie funkcjonowało lodowisko przy Enea Arenie (ul. Szafera). Sezon zamyka się z końcem ferii.

Lodowisko przy Arenie, jako jedno z nielicznych miejsc w Polsce, wyposażone jest w specjalną platformę umożliwiającą korzystanie z tafli również osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Platformę można wypożyczyć w cenie pomocy do nauki jazdy na łyżwach i nie wymaga ona wcześniejszej rezerwacji.

Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew, a także dostępne są nakładki i pomoce do nauki jazdy, dzięki czemu z lodu mogą bezpiecznie korzystać również najmłodsze dzieci, stawiające pierwsze kroki na łyżwach.

