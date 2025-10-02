Ósmoklasiści w poszukiwaniu szkoły marzeń

Wśród odwiedzanych miejsc znajdzie się m.in. Liceum Ogólnokształcące nr 9. Fot. archiwum/Ryszard PAKIESER

Ponad 100 ósmoklasistów z 9 szczecińskich szkół podstawowych weźmie udział w drugiej edycji „Zawodowej Gry Miejskiej”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 61. Już w piątek 3 października.

– To nie będzie zwykła lekcja doradztwa zawodowego – przekonują organizatorzy wydarzenia. – Uczniowie dosłownie wyjdą w miasto, by sprawdzić, co oferują szczecińskie szkoły ponadpodstawowe i instytucje związane z edukacją oraz rynkiem pracy. Wspólna misja? Znaleźć szkołę idealnie dopasowaną do swoich zainteresowań, pasji i planów na przyszłość.

W grze miejskiej udział wezmą uczniowie z: SP61, SP55, SP8, SP74, SP59, SP68, SP46, SP48 oraz SP10. Łącznie ponad 100 uczestników ruszy w miasto, by odwiedzić 16 wyjątkowych stacji edukacyjnych i zawodowych.

Na uczestników gry czekają specjalnie przygotowane punkty (stacje), w których będą mogli poznać ofertę edukacyjną, porozmawiać z uczniami i nauczycielami oraz wziąć udział w miniwarsztatach i wyzwaniach związanych z różnymi zawodami i kierunkami kształcenia. Gra potrwa w godz. 10-13.30. Strat – SP 61 przy ul. 3 Maja, meta – INKU, al. Wojska Polskiego.

Wśród odwiedzanych miejsc znajdą się: XIV Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Prywatne LO im. Sybiraków, Zespół Szkół nr 6, Szczecińskie Collegium Informatyczne, Szkoły Cosinus. Instytucje i uczelnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Zachodniopomorska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Firmy i przedsiębiorstwa: KORBANK, Hotel Dana, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie już po raz drugi pokazuje, że doradztwo zawodowe może być ciekawe, praktyczne i angażujące. Inicjatorką i pomysłodawczynią „Zawodowej Gry Miejskiej” jest Natalia Kociubińska – pedagog szkolny i doradca zawodowy w SP nr 61, która od lat wspiera młodzież w świadomym planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

(K)