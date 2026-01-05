Orszak Trzech Króli w Szczecinie

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą wspólnie spędzić świąteczne przedpołudnie, uczestnicząc w barwnym, radosnym wydarzeniu obecnym od lat w przestrzeni miasta. Fot. Dariusz GORAJSKI

Jutro, we wtorek, 6 stycznia, w Szczecinie odbędzie się Orszak Trzech Króli – jedno z największych plenerowych wydarzeń rodzinnych organizowanych w mieście z okazji święta Objawienia Pańskiego. Orszak jest otwarty dla wszystkich mieszkańców oraz gości i co roku gromadzi tysiące uczestników.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”. Motyw przewodni nawiązuje do drogi Trzech Mędrców, którzy – według tradycji – wyruszyli w długą podróż, aby dotrzeć do Betlejem. Hasło podkreśla znaczenie wspólnego podążania, wytrwałości oraz nadziei, rozumianej także w wymiarze społecznym i codziennym, jako postawy potrzebnej w życiu osobistym i wspólnotowym.

Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny, dzieci i młodzież. Tradycyjnie uczestnicy Orszaku otrzymają papierowe korony, śpiewniki oraz okolicznościowe materiały. W wydarzeniu wezmą udział grupy rekonstrukcyjne, oraz wolontariusze, którzy odegrają sceny związane z historią Trzech Króli. Przemarszowi towarzyszyć będzie wspólne kolędowanie oraz elementy inscenizacyjne.

Orszak wyruszy około godziny 11.30 z dziedzińca Urzędu Miasta w Szczecinie. Trasa przemarszu poprowadzi przez Plac Armii Krajowej, Aleję Papieża Jana Pawła II, Plac Grunwaldzki, ponownie Aleję Papieża Jana Pawła II oraz Plac Lotników. Zakończenie wydarzenia zaplanowano na Placu Adamowicza około godziny 14.30, gdzie przewidziane są finałowe sceny oraz wspólne kolędowanie.

W związku z organizacją Orszaku należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej na trasie przemarszu i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Służby porządkowe będą na bieżąco kierować ruchem i zabezpieczać przejście uczestników.

