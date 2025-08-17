Orkiestry dęte pokazały musztrę na pl. Solidarności [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Zespoły biorące udział w Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta w niedzielę zaprezentowały musztrę na pl. Solidarności w Szczecinie.

Festiwal odbywa się w Szczecinie już po raz ósmy. Rozpoczął się w piątek w południe przemarszem orkiestr - od pomnika Mickiewicza do placu Solidarności. Po nim nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy.

W niedzielę tuż po południu odbył się natomiast wielki przemarsz przez Łasztownię i wspólne granie przy Morskim Centrum Nauki.

O godz. 14 zorganizowany został pokazy musztry – konkurs na placu Solidarności. O godz. 16 odbędzie się tu uroczyste zakończenie festiwalu i ogłoszenie wyników.

(k)

Film: Piotr Sikora