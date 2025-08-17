Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Orkiestry dęte pokazały musztrę na pl. Solidarności [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 15:48
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 15:48
Orkiestry dęte pokazały musztrę na pl. Solidarności
Fot. Piotr Sikora  

Zespoły biorące udział w Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta w niedzielę zaprezentowały musztrę na pl. Solidarności w Szczecinie.

Festiwal odbywa się w Szczecinie już po raz ósmy. Rozpoczął się w piątek w południe przemarszem orkiestr - od pomnika Mickiewicza do placu Solidarności. Po nim nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy.

W niedzielę tuż po południu odbył się natomiast wielki przemarsz przez Łasztownię i wspólne granie przy Morskim Centrum Nauki.

O godz. 14 zorganizowany został pokazy musztry – konkurs na placu Solidarności.  O godz. 16 odbędzie się tu uroczyste zakończenie festiwalu i ogłoszenie wyników.

(k)

Film: Piotr Sikora

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Fajowo było
2025-08-17 16:53:53
Kto nie był niech żałuję. 3x lepsze od żaglówek na Odrze.
÷÷
2025-08-17 16:11:06
Na jasnych błoniach można stanąć w cieniu. Betonowy plac z aniołem z horroru to patelnia na słońcu.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję