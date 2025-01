Orkiestra gra dla nich, oni dla Orkiestry. Zaprasza klinika pediatrii i onkologii szczecińskiego szpitala

Personel tej kliniki, studenci oraz pacjenci, którzy wygrali z chorobą, będą czekać w niedzielę (26 stycznia) od godziny 10 do 18 na tych, którzy zechcą z nimi zagrać w tegorocznym finale WOŚP. Czeka wiele atrakcji dla małych i dużych.

Szpital „Zdroje” w Szczecinie, będąc największym szpitalem dziecięcym w województwie zachodniopomorskim, jest też największym beneficjentem darów od Fundacji WOŚP. Na przestrzeni lat Orkiestra przekazała placówce, za rekordową kwotę ok. 40 mln zł, blisko 1400 sztuk różnego rodzaju urządzeń i sprzętów: poczynając od narzędzi jednorazowego użytku, na ultranowoczesnych i unikalnych w skali Europy aparatach kończąc.

– To są niewyobrażalne wręcz kwoty i ilości – mówi dr n.med. Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala „Zdroje”. – Bez nich funkcjonowanie szpitala dziecięcego nie byłoby możliwe. Tym bardziej że wiele z tych urządzeń pochodzi z najwyższej jakościowej półki, a to umożliwia naszym specjalistom udzielanie małym pacjentom pomocy na światowym wręcz poziomie.

W szpitalu „Zdroje” nie ma oddziału dziecięcego, który nie korzystałby ze sprzętu oklejonego serduszkami WOŚP. Do najnowocześniejszych zalicza się, przekazany w 2022 roku dla Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej, zestaw zaawansowanych urządzeń do diagnozowania i neurochirurgicznego leczenia padaczek lekoopornych u dzieci. Tworzą go: aparat do badania funkcji bioelektrycznych mózgu – czyli do wykonywania badań śródoperacyjnych EEG z możliwością umieszczania wąskich elektrod w ośrodkach głęboko położonych w strukturach mózgu. Drugim komponentem zestawu jest specjalny robot wykorzystywany do robienia możliwie najmniejszych otworów w czaszce i do precyzyjnego umieszczenia elektrod w mózgowiu. Kolejnym elementem jest nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego oraz barwienie miąższu mózgowego w poszukiwaniu ognisk patologicznych. Mikroskop powiązany jest z nawigacją śródoperacyjną, a całość dopełnia urządzenie laserowe, służące do niszczenia głęboko położonych ognisk padaczkorodnych. Mała inwazyjność i niezwykła precyzja – to najważniejsze atuty tego ultranowoczesnego sprzętu. Był on rekordową darowizną (kwota ok. 8,5 mln zł) przekazaną przez Orkiestrę dla szpitala „Zdroje”.

Pomimo dysponowania tak specjalistycznym sprzętem do leczenia padaczek lekoopornych, neurochirurdzy ze „Zdrojów” potrzebują urządzeń, które umożliwią im leczenie i operowanie pacjentów z innymi chorobami. Obecny postęp w rozwoju technologii medycznych, jak również intensywne eksploatowanie dotychczasowej infrastruktury zabiegowej powodują, że placówka z tegorocznym, 33. Finałem Orkiestry, wiąże ogromne nadzieje. Nowotwory mózgu są drugimi najczęściej występującymi nowotworami u dzieci i młodzieży. Bezpieczne przeprowadzanie operacji ich usunięcia warunkuje użycie nowoczesnej i specjalistycznej aparatury. Priorytetowym dla specjalistów ze „Zdrojów” jest w tym zakresie zakup zestawu do śródoperacyjnego monitorowania funkcji układu nerwowego oraz tomografu śródoperacyjnego.

W przypadku każdego pacjenta podstawą warunkującą jakość dalszego leczenia jest diagnostyka. Szybko i właściwie przeprowadzona – pozwala specjalistom określić kolejne etapy terapii. Na przestrzeni kilku ostatnich lat dary przekazane szpitalowi „Zdroje” przez Fundację WOŚP pozwoliły m.in. niemal od podstaw wyposażyć pracownie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) oraz Laboratorium Mikrobiologiczne. W tym zakresie Orkiestra, za kwotę 11 mln zł, zakupiła do czterech pracowni diagnostyki obrazowej: nowoczesny rezonans magnetyczny; tomograf komputerowy; aparat rentgenowski; aparat USG. Pracownie wzbogaciły się o urządzenia, których zaawansowana technologia znajduje odzwierciedlenie zarówno w komforcie leczenia małych pacjentów, jak i (przede wszystkim) w jakości wyników przeprowadzanych badań.

W niedzielę 33. Finał WOŚP. W tym roku Orkiestra zagra dla onkologii i hematologii, czyli także dla oddziałów neurochirurgicznych prowadzących leczenie onkologiczne. Zdrojowska klinika się do nich zalicza.

– Jak zawsze bardzo liczymy na hojność nas wszystkich, abyśmy mogli wspomóc i wyposażyć nasz oddział neurochirurgii dziecięcej w nowoczesne urządzenia potrzebne do leczenia nowotworów i guzów mózgu u najmłodszych pacjentów – mówi dyrektor szpitala Łukasz Tyszler. – To bardzo drogi i specjalistyczny sprzęt. Mamy znakomity zespół ludzi, który przeprowadza wiele nowatorskich operacji. Potrzebuje tylko do tego odpowiednich narzędzi.

(k)