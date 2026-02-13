Opiekował się i okradał, nawet po śmierci

Kryminalni ze Szczecina zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przywłaszczenie karty bankomatowej osoby, którą się opiekował. Dokonał szeregu nieautoryzowanych transakcji płatniczych i wypłat gotówki, również po śmierci kobiety.

Jak ustaliła policja 64-latek wszedł w posiadanie karty bankomatowej podopiecznej oraz numeru PIN. Również po jej śmierci posługiwał się kartą, dokonując płatności między innymi za pobyt w hotelu, zakupy oraz wypłaty gotówki z bankomatów.

Dodatkowo udostępniał kartę osobom trzecim twierdząc, że jest mężem pokrzywdzonej. Śledczy ustalili, że doszło łącznie do kilkudziesięciu nieautoryzowanych transakcji, a łączna kwota strat wyniosła około 17 000 złotych.

- Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia sobie prawa majątkowego oraz zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia po uprzednim przełamaniu zabezpieczeń - przekazują mundurowi. - Pamiętajmy - w przypadku podejrzenia nieuprawnionego użycia karty bankowej należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem i policją.

