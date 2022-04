Opera apeluje o pomoc. Pracownicy zbierają żywność dla uchodźców

Pracownicy szczecińskiej Opery na Zamku, zbierają żywność i artykuły higieniczne, potrzebne uchodźcom z Ukrainy. Jak się okazuje, w magazynie przy ulicy Hryniewieckiego są duże braki.

- Wojna w Ukrainie trwa i wciąż do Szczecina napływają uchodźcy. Nasza operowa rodzina uczestniczyła już w pięknych zrywach pomocowych dla Ukrainy. Potrafimy pomagać. Jesteśmy częścią świata kultury, z całą jego wrażliwością na drugiego cierpiącego człowieka. I doskonale wiemy, że pomoc to nie jest krótki sprint, to maraton - zaznacza Magdalena Jagiełło-Kmieciak, rzeczniczka prasowa Opery. - Okażmy serce jeszcze raz. Ukraina walczy za całą demokratyczną Europę, a może i za cały demokratyczny świat, za nas. Ale tym razem role się odwróciły. Potrzebne jest wsparcie dla fundacji prowadzącej magazyn przy ulicy Hryniewieckiego 1, w którym znalazło pomoc wiele osób z Opery na Zamku, przyjmujących pod swój dach nad głową kobiety z dziećmi z bombardowanych miast czy udzielając się we wszelakich zbiórkach. Wielu z nas zna to miejsce doskonale. W magazynie jest wciąż jak w ulu, wciąż przychodzą przerażeni ludzie, setki dziennie. Ale już nie po ubranie, ręczniki czy pościel. Zaczęło brakować przede wszystkim żywności i środków higieny. Pomóżmy skrajnie wyczerpanym wolontariuszom pomagać. Dobro wraca.

Rzeczniczka przekonuje, by przy okazji zakupów przedświątecznych włożyć do koszyka również rzeczy potrzebne uchodźcom i przynieść je do Opery na Zamku, do wejścia H (korytarz przed sekretariatem, obok restauracji Na Kuncu Korytarza).

Oto lista potrzebnych rzeczy, które można zostawić w szczecińskiej operze:

* konserwy (pasztet, mięso, turystyczne, ryby w puszce), kiełbasy w puszkach, suche

* fasola, ciecierzyca, soczewica – wszelkie suche warzywa

* mąka, cukier, olej, budyń, kisiel, dania gotowe obiadowe w słoikach (pulpety, zupy)

* płatki śniadaniowe, ryż, kasza, kasza manna, płatki owsiane, kawa, herbata, soczki w kartonie ze słomką

* mleko w kartonach

* dżemy, słodycze dla dzieci, tubki owocowe dla niemowląt, słoiczki obiadowe i owocowe dla niemowląt, mleko i kaszki dla niemowląt

* płyny, mydła, żele do kąpieli, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szampony, kremy do twarzy/ciała/rąk, kremy dla dzieci, płyny i szampony dla niemowląt/dzieci, zasypki

* podpaski

* pampersy (rozmiary -4 ,5, 6)

* mokre chusteczki

(MON)