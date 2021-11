Olimpijska atmosfera w Zamku Książąt Pomorskich

Uczestnicy igrzysk z Tokio, związani z Pomorzem Zachodnim, gościli w sobotę 20 listopada w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wśród nich byli medaliści. Sportowcy zaprezentowali wywalczone krążki, rozdawali autografy, pozowali do pamiątkowych zdjęć. Z rąk marszałka Olgierda Geblewicza i członka Zarządu Województwa Stanisława Wziątka odebrali nagrody finansowe.

To była znakomita okazja do spotkania kilkudziesięciu sportowców, którzy z powodzeniem rywalizowali w Tokio podczas XXII Igrzysk Olimpijskich i XVI Igrzysk Paraolimpijskich.

– Kurz po Igrzyskach co prawda opadł, ale wciąż żyjemy olimpijskimi emocjami. Cierpliwie czekaliśmy na moment wspólnego świętowania, ale nasi sportowcy potrzebowali odpoczynku lub mieli kolejne starty. To spotkanie jest dla Was i o Was, bo dzięki Wam poczuliśmy się dumni, że na Pomorzu Zachodnim mamy tyle sportowych talentów, które w tak znakomity sposób promują region. Za te niezapomniane chwile pragniemy Wam szczególnie podziękować. Liczymy, że za pewien czas młode pokolenia będą kontynuowały to pasmo sukcesów – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

W uroczystości udział wzięli m.in.: złota medalistka w sztafecie mieszanej na 4x400 metrów Małgorzata Hołub-Kowalik, srebrna medalistka w kajakarstwie Karolina Naja, Patryk Dobek, zdobywca brązu w biegu na 800 metrów. Nie zabrakło paraolimpijczyków, m.in. lekkoatletów: Joanny Oleksiuk, Macieja Sochala i Roberta Jachimowicza oraz wioślarzy Jolanty Majki i Michała Gadowskiego.

Wszyscy uczestniczy igrzysk w Tokio otrzymali nagrody finansowe, na które Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 400 tys. zł. Dla medalistów to kwoty od 30 do 50 tys. zł. Sportowcy zostali także obdarowani walizkami, które mają być dobrą wróżbą przed kolejnymi igrzyskami w Paryżu w 2024 roku.

Dla sympatyków sportu, którzy przybyli w sobotnie południe do Zamku Książąt Pomorskich, przygotowano strefę kibica ze studiem sportowym i podium do zdjęć.

Igrzyska w Tokio należały do jednych najbardziej udanych olimpiad w sportowej historii regionu. Sportowcy związani z Pomorzem Zachodnim na podium w stolicy Japonii stawali aż ośmiokrotnie. Trzykrotnie usłyszeliśmy dzięki nim Mazurka Dąbrowskiego.

Oprac.

(Ksz)