Olbrzymie zainteresowanie bezpłatnym USG

Fot. Ryszard Pakieser

W sobotę do g. 20 w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie panowie mogą bezpłatnie wykonać USG jąder. A do go 18 - sprawdzić marker PSA (oznaczenie antygenu gruczołu krokowego). Po południu kolejki w centrum były bardzo długie.

- To coroczna akcja - mówił Kamil Bińkowski ze stowarzyszenia Fizjosport, którego zorganizowało badania. - Z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie. Ludzi jest mnóstwo. Super, że świadomość rośnie. Szczecin i Gorzów przodują, jeśli chodzi o frekwencję. Dzięki badaniom kilku panów już wyrwaliśmy z paszczy lwa. Zostali wysłani na diagnostykę. Niektórzy od razu trafili na stół. Dziś cieszą się dobrym zdrowiem. Naprawdę warto.

O badania USG oprócz stowarzyszenia Fizjosport zadbali specjaliści z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz SpotMed.

(as)