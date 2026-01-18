Olbrzymia kolejka do zwiedzania "Jantar Unity" [GALERIA, FILM]

W niedzielę można zwiedzać prom "Jantar Unity" zacumowany przy Wałach Chrobrego. Kolejka po g. 11 była gigantyczna. Mimo mrozu i wiatru.

- Bardzo fajne. Najbardziej podobało mi się na górze, na mostku. Super widoki - powiedział Filip Grześkowiak z Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie. - Pierwszy raz jestem na promie. Jesteśmy tu całą grupą w ramach edukacji. Jak będzie możliwość, wybiorę się w podróż promem.

Agnieszka Rumińska stwierdziła, że przyszła ze względu na córkę. Ale i jej statek się spodobał.

- Najlepszy był mostek kapitański - oceniła. - Jest nowocześnie, elegancko. W kolejce czekałyśmy prawie dwie godziny na wejście. Córka mówi, że musimy się wybrać latem do Szwecji.

- Kiedyś prom o takiej jakości był nie do pomyślenia. Fajna sprawa. Warto popłynąć takim promem, żeby potem móc o tym wnukom opowiadać - powiedział pan Roman.

