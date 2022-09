Oktoberfest w Szczecinie. Weekend w alei kwiatowej

Ponad dwudziestu wystawców, food trucki, sklepik z pamiątkami – już w piątek zaczyna się kolejne święto miłośników chmielowego trunku – szczeciński Oktoberfest. Potrwa do 2 października.

Święto piwa odbędzie się w al. kwiatowej. Obecność zapowiedziały browary z różnych regionów Polski.

– Znajdziemy wyroby rzemieślnicze, smakowe, delikatne, z procentami, ale i też bez. Piwa warzone z różnych słodów, leżakowane w odpowiednich warunkach i przygotowywane z największą starannością – zapowiada Andrzej Kus, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, organizatora wydarzenia. – Po raz pierwszy z samodzielnym stanowiskiem na naszej imprezie pojawi się Browar Gryfus. Jest to szczeciński browar kontraktowy, warzący piwa rzemieślnicze. Wywodzi się ze środowiska piwowarów domowych, od 2012 roku zdobywając laury na wielu konkursach ogólnopolskich. Od 2019 roku browar warzy piwa komercyjnie. Większość etykiet i nazw piw nawiązuje do historii i architektury Szczecina. Browar warzy piwa nowofalowe, pokazujące nowe trendy piwowarskie, klasyczne oraz te, które sami browarnicy lubią pić. W ofercie: Gryfita (AIPA), Sedina (Session IPA), Sternik (New England Pale Ale), Baszta (Pils), Pomorzanin (Hazy Double IPA), Gryfi Stan (APA), Ahoj (Sour Fruit Ale), Gringo (Mexican Gose), Grande Gringo (Double Mexican Gose), Rusałka (Witbier bezalkoholowy).

Debiutantem będzie również Antybrowar. Pierwszy raz na Oktoberfest w Szczecinie zawita też Browar Harpagan. Dwóch braci reprezentowało będzie browar Lubrow spod Gdańska. Będzie też Browar Nieczajna specjalizujący się w pilsach, porterach i piwach dolnej fermentacji, a także Browar Amber, Piwojad – rzemieślniczy browar kontraktowy z Krakowa.

Pojawią się też stali bywalcy. Znajdziemy stoiska: Browaru za Miastem, Browaru Stu Mostów, Browaru Koreb, Browaru pod Zamkiem, Browaru Colberg, Maltgarden, Piwo z Żuka, Miejskiego Browaru Stargard, Chmiel Świat Piwa Szczecin, Browaru Witnica oraz Pasieki Dziki Miód, która zaoferuje również cydr.

W al. kwiatowej ustawione zostaną dwie duże hale z miejscami do siedzenia, gdzie będzie można przysiąść i delektować się złotym trunkiem.

Podjedzie 8 food trucków oferujących: burgery, langosze, naleśniki, frytki, tosty, kawę, kuchnię żydowską z przyprawionym kurczakiem czy wołowiną. Przy zegarze słonecznym ustawiona zostanie scena, na której odbywały się będą koncerty, prelekcje czy quizy. Wystąpią kapele RockOvers oraz B:Sides.

Oktoberfest Szczecin startuje w piątek 30 września o godzinie 16 i tego dnia potrwa do północy. W sobotę wydarzenie rozpocznie się o godz. 12 w południe i skończy o północy, w niedzielę potrwa od południa do godziny 18.

