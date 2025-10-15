Środa, 15 października 2025 r. 
Ograniczenia wjazdu na Cmentarz Centralny w Szczecinie

Data publikacji: 15 października 2025 r. 07:01
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2025 r. 09:34
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych oraz spodziewanym wzmożonym ruchem pieszych, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadzi czasowe ograniczenia wjazdu na teren Cmentarza Centralnego. Celem zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym oraz usprawnienie organizacji ruchu w okresie największego natężenia odwiedzin.

W sobotę, 25 października obowiązywać będą zasady wjazdu takie jak w dni robocze. Sprzedaż biletów na wjazd prowadzona będzie w budynku Wydziału Usług Cmentarnych w godzinach od 7 do 14.30. Następnego dnia, w niedzielę 26 października, wjazd na teren nekropolii nie będzie możliwy.

Ograniczenia dotyczyć będą również dni poprzedzających uroczystości Wszystkich Świętych. W czwartek i piątek, 30 i 31 października, tracą ważność wszystkie karnety roczne uprawniające do wjazdu na cmentarz. W tych dniach na teren nekropolii będą mogły wjechać jedynie kondukty pogrzebowe, przy czym liczba pojazdów towarzyszących pogrzebowi nie może przekroczyć pięciu.

Największe ograniczenia obowiązywać będą w dniach 1 i 2 listopada, czyli w sobotę i niedzielę. W tych dniach wjazd na Cmentarz Centralny będzie całkowicie wstrzymany. Zakład Usług Komunalnych apeluje do mieszkańców o korzystanie z komunikacji miejskiej i o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie cmentarza.

Komentarze

Daro
2025-10-15 07:24:02
Powinien być całkowity zakaz wjazdu samochodami na cmentarz.

